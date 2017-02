Ibarretxe y Mas se dan un baño de multitudes a favor del derecho a decidir

Juan José Ibarretxe y Artur Mas tienen en común que, en un momento de su carrera política, pusieron todo su empeño en favor del derecho a decidir de sus respectivos pueblos, un objetivo en el que ayer se vio que no están solos. El exlehendakari y el anterior presidente de la Generalitat se dieron un baño de multitudes en un Kursaal abarrotado, que se quedó pequeño para acoger a todas las personas que querían asistir a la conferencia 'El derecho a decidir. El proceso soberanista en Catalunya'. Las 1.800 personas que presenciaron el coloquio aplaudieron, rieron, corearon 'independentzia' y, sobre todo, ofrecieron a ambos exdirigentes la sensación de que su reivindicación soberanista tiene un importante respaldo social.

A la charla asistieron dirigentes del PNV y EH Bildu, aunque el Gobierno Vasco optó por no enviar una representación oficial. La forma en la que el lehendakari, Iñigo Urkullu, entiende la defensa del derecho a decidir dista bastante de la que propugna Ibarretxe y aún más de la vía unilateral que emprendió Artur Mas al frente de la Generalitat, por lo que el Ejecutivo de coalición de PNV y PSE decidió tomar una prudencial distancia con la conferencia. Tampoco los dos protagonistas del Kursaal metieron el dedo en el ojo al actual lehendakari y evitaron presionar a las instituciones vascas. Ibarretxe, eso sí, recordó una frase del lehendakari José Antonio Aguirre: «Siempre con Cataluña».

Artur Mas agradeció al público «el afecto, la solidaridad y el apoyo de un país amigo como Euskadi» y destacó que, al llenar el cubo grande del Kursaal, «ya habéis hecho algo importante por el pueblo catalán, es una buena forma de llevar a cabo la filosofía del lehendakari Aguirre».

La conferencia la abrió Ibarretxe con un formato americano, de pie y apoyado por una pantalla con imágenes, acorde con su nueva faceta académica. El director del Agirre Lehendakaria Center se declaró «emocionado» por intervenir ante «1.800 estudiantes, la mayor aula en la que he hablado nunca». Ibarretxe trató de desmontar algunos «argumentos zafios» que se usan contra el derecho a decidir, «como que es algo que defienden los independentistas». «En los dos lugares donde se ha puesto en práctica, Quebec y Escocia, el referéndum no lo ganaron los independentistas». Añadió que «los referéndums no se hacen para ganarlos, sino para ejercer la democracia».

El exlehendakari criticó también el «argumento intelectualmente podrido» de que «lo que se decida en Cataluña o en Euskadi deben decidirlo todos los españoles». «Es como si el futuro de Escocia no lo hubiesen decidido los 6 millones de escoceses, sino los 62 millones de británicos». Ibarretxe explicó que su labor académica actual consiste en «buscar un lugar en el mundo para el pueblo vasco» y advirtió que «no nos mira nadie, todo lo que hagamos debemos hacerlo nosotros, sin buscar excusas en Madrid o Bruselas. Si el proyecto del derecho a decidir encalla, será nuestra responsabilidad».

Ibarretxe utilizó varios símiles deportivos para defender sus posiciones. Tiró de su afición al ciclismo para decir que, hace unos años, el pelotón del derecho a decidir lo encabezaba un equipo llamado Euskadi, aunque señaló que ahora el maillot de ese equipo puntero lleva el nombre de Cataluña. También hizo una metáfora alpinista para comparar la independencia con el Everest. Explicó que, en 2001, «nosotros pusimos el campamento base del derecho a decidir», en referencia al 'plan Ibarretxe'. «Lo llevé a Madrid y defendí que existe un pueblo con derecho a decidir. Ahí llegamos al campo 2, pero nevó mucho y tuvimos que volver». Continuó diciendo que «ahora los catalanes han alcanzado el campo 3. De ahí tienen dos opciones: llegar a la cima o regresar a Katmandú. En el referéndum podrán votar por la independencia o por seguir en el Estado español, lo cual sería extraño».

Ibarretxe aseguró que «la ley no puede estar por encima del principio democrático» y sentenció que «en 2030 Escocia, Flandes, Cataluña y Euskadi serán nuevos estados en Europa». Aunque señaló que «para ello la clave es que vayamos juntos las instituciones y la sociedad civil».

Mas asegura que irán «hasta el final» y que este año habrá un referéndum soberanista en Cataluña



Ibarretxe considera que no se puede hablar de vía unilateral «si la otra parte no se sienta en la mesa»



El Gobierno Vasco opta por no enviar representación oficial para marcar cierta distancia con la charla

La intervención de Artur Mas fue más sobria, apoyado en un atril. El expresident bromeó con que se iba a volver a Cataluña andando para coger fuerzas «para pasar del campo 3 al 4». Agradeció también el respaldo recibido ayer porque «es importante no sentirse solo y, cuando miles de personas te acompañan, sabes que estás haciendo algo bueno». Mas destacó como «claves del proceso catalán» que «la raíz está en el pueblo y no en los partidos», que es «un movimiento pacífico e integrador», así como su «pulcritud democrática».

«No tirar la toalla»

El líder de PDeCAT hizo un breve repaso a los hitos que han llevado a Cataluña a la actual situación y aseguró que «hemos perdido el miedo al Estado y a su guerra sucia». Defendió que el camino unilateral «es una reacción a las continuas agresiones del Estado». «No nos hemos echado al monte, no queríamos actuar unilateralmente, pero lo hemos hecho en legítima defensa. Después de mucho intentos fallidos de pactar, el único camino que nos queda es nuestro propio estado», aseveró. Fue optimista con el futuro de Cataluña y afirmó que «queremos construir la Dinamarca mediterránea».

Mas anunció que en los próximos meses el Parlamento catalán aprobará varias leyes para «sustituir una soberanía por la otra» y aseguró que en septiembre habrá un referéndum de independencia. «Ahí se dará un alto grado de tensión con el Estado, pero llegaremos hasta el final porque es la única alternativa. Otra cosa sería tirar la toalla, y no hemos hecho todo este camino para tirar la toalla en el último momento», concluyó.

En el turno de preguntas, Ibarretxe afirmó que la acusación de unilateralidad es «otro concepto podrido» porque «no existe si la otra parte no quiere sentarse a la mesa para negociar. Tú tienes que seguir tu camino». También destacó que la actual mayoría nacionalista en el Parlamento Vasco «es una situación propicia» para que Euskadi también avance.