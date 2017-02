Mas-Ibarretxe-Otegi, triángulo sobrevenido

“Si se quiere un resultado que vaya más allá de lo que se tiene, hay que negociar. Si se quiere defender el todo sin aceptar ninguna rebaja, hay que arriesgar, lo que quiere decir que jugando a todo te puedes quedar sin nada. Esa es la decisión que tienen que tomar los vascos”. Quien responde así es Artur Mas al ser preguntado por el incierto devenir del llamado plan Ibarretxe, que ya había sido votado y rechazado en el Congreso de los Diputados en un pleno para las hemerotecas, inédito, intenso y potente que confrontó en la tribuna de oradores al entonces lehendakari, al presidente Rodríguez Zapatero y al líder de la oposición, Mariano Rajoy. Es el viernes 3 de febrero de 2006 y Mas acaba de satisfacer la curiosidad de un auditorio que ha abarrotado las alfombradas salas del hotel Ritz de Madrid. El jefe de filas de Convergència i Unió, relegado a la bancada opositora en Cataluña por el tripartito de izquierdas encabezado por el socialista Pasqual Maragall, es el hombre del momento. Zapatero acaba de otorgarle un valioso capital político: ha pactado con él encaminar hacia un terreno asumible para el Estado y para Cataluña la turbulenta negociación sobre el nuevo Estatut. La periodista le pregunta si no siente cargo de conciencia por haber contribuido a hacerle la cama a Maragall. Mas luce el traje del pragmatismo bajo el gélido sol del invierno madrileño: “No, yo no soy socialista. El presidente llegó a un pacto que convenía para serenar el debate. Y creyó que el mejor escenario era el preacuerdo con CiU”.

Esta tarde, 1.800 personas escucharán al expresident en el cubo grande del Kursaal donostiarra en la conferencia sobre la experiencia del derecho a decidir que ha organizado Juan José Ibarretxe, bajo el paraguas de Agirre Lehendakaria Center -el centro de estudios multidisciplinares que comanda quien fuera máximo responsable del Gobierno Vasco- y con la colaboración de Gure Esku Dago. Pocas citas públicas pueden provocar más morbo que el encuentro de Ibarretxe y Mas, ambos fuera hoy de sus antiguas responsabilidades, pero con notable ascendiente en las bases del soberanismo vasco y catalán; ambos obligados a rendir cuentas ante la Justicia -uno por reunirse con la ilegalizada Batasuna, otro por la consulta del 9 de noviembre-; ambos alineados en la misma reivindicación nacional, diez años después del distanciamiento entre el PNV y Convergència por la gestión del plan del lehendakari, que no consiguió ganarse la empatía del pujolismo que seguía siendo entonces pieza clave de los conciliábulos en Madrid. Si Ibarretxe sigue pensando más o menos como lo hacía hace una década, no ocurre lo mismo con Mas, que resulta casi irreconocible a la luz de sus palabras en aquella época y lo que abandera en la Cataluña del auge independentista. Aquel Mas que se mostraba convencido en el Ritz de que “la mejor España democrática” había sido la del entendimiento de los poderes del Estado con el PNV y CiU.

Por paradojas del devenir político, los dos protagonistas de la cita vespertina en San Sebastián no llegaron a coincidir al frente del poder en Euskadi y Cataluña. Ibarretxe lidió con un Jordi Pujol al que no le importaba entrevistarse con un lehendakari ‘cercado’ por la oposición constitucionalista en el Parlamento Vasco, pero siempre dejando claro que una cosa eran los vascos y sus dilemas, y otra los catalanes y los suyos. Mas, el ‘hereu’, logró alcanzar en 2010 la Generalitat al tercer intento tras las presidencias socialistas de Maragall y José Montilla. Para entonces, Ibarretxe le había dado la vuelta a su salida de Ajuria Enea ante la alianza PSE-PP que hizo lehendakari a Patxi López reconvirtiéndose en profesor universitario; un profesor afanado en “saber irse” y que solo de tanto en tanto incomoda a la oficialidad que encarnan Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar. Este 22 de febrero es uno de esos días, aunque se le trate de quitar hierro al asunto. Prueba de ello es que ningún representante del Gobierno Vasco tiene previsto acudir a la conferencia -Urkullu y Mas se vieron oficialmente por última vez en la Navidad de 2015 en el partido Catalunya-Euskadi, en vísperas de que la CUP se cobrara la cabeza política del president-, como tampoco lo harán ni los socialistas ni Podemos. La formación morada se esfuerza en que su discurso favorable al derecho a decidir no se vea contaminado por la sombra de la corrupción que salpica al pujolismo.

EH Bildu no solo no ha evitado ese cordón sanitario, sino que saluda el giro independentista de Mas después de que el MLNV identificara durante años la estrategia connivente de CiU con el Estado como el reverso de la que afeaba al PNV en Euskadi. Esta tarde, Arnaldo Otegi será una de las presencias preeminentes en los asientos de la conferencia. Lejos quedan los tiempos en los que el nacionalismo institucional de Cataluña era contemplado con desdén por la izquierda abertzale por su posición crítica con el terrorismo de ETA y por decisiones como la que llevó en agosto de 2002 a Convergència i Unió a abstenerse en la votación de la Ley de Partidos que aprobó el Congreso alentando el proceso que condujo a la ilegalización de Batasuna. Otegi lideraba aquella izquierda abertzale, Mas se había erigido ya en sucesor de Pujol e Ibarretxe había visto cómo se agrandaba su figura política tras imponerse al tándem Mayor Oreja-Nicolás Redondo en las autonómicas al límite de 2001. Todo lo que ha pasado desde entonces -y ha sido mucho- es Historia. Historias cruzadas y antes divergentes que hoy se reencuentran en el Kursaal bajo el estandarte del derecho a decidir y el ‘procés’ catalán.