Mas advierte de que el proceso independentista «no puede tirar la toalla»

El expresidente Cataluña, Artur Mas, ha anunciado esta tarde en Donostia que los soberanistas, llegados a este punto, "no vamos a tirar la toalla" y vamos a intentar "llegar hasta el Everest" independentista. En la esperada conferencia del Kursaal junto al exlehendakari Ibarretxe no ha aludido a los presuntos intentos por el Gobierno español de buscar una tercera vía, pero ha dejado claro que el 'procés' no tiene marcha atrás. Ha augurado así que el Parlament aprobará leyes para dar "seguridad jurídica" al referéndum independentista que prevé para este año y al eventual "cambio de soberanía" en Cataluña.

Ante un auditorio entregado que recibió a Mas al grito de "independentzia", el expresident de la Generalitat ha apelado a la "unidad política" y la movilización social para llevar a buen término la ruta soberanista, que es la respuesta a una "gran agresión del Estado", que busca la recentralización.

El exlehendakari Ibarretxe, por su parte, ve imposible la bilateralidad con el Estado ya que "no quiere sentarse a hablar. La bilateralidad es un concepto defendido por el actual responsable del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, al que Ibarretxe no ha citado. Por otra parte, ha augurado "nuevas olas soberanistas" y que Euskadi y Cataluña serán un Estado en 2030 junto a Escocia, Flandes o Quebec. En una intervención apoyada en dibujos y metáforas, ha destacado que Cataluña ha tomado el "relevo" del plan que el lideró hasta 2009 y ha pedido a políticos y sociedad civil que vayan "juntos" porque si no, "el tren se desengancha".

1.800 personas han llenado prácticamente el Cubo Grande del Kursaal. Entre los presentes, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, los dirigentes del PNV Joseba Egibar y Joseba Aurrekoetxea, los líderes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Pello Urizar, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs. El acto estaba organizado por la fundación Agirre Lehendakaria Center y la plataforma ciudadana por el derecho a decidir Gure Esku Dago.