El Ejecutivo de Urkullu no asistirá mañana a la charla de Ibarretxe y Mas

La conferencia que Juan José Ibarretxe y Artur Mas ofrecerán mañana por la tarde en Donostia ha levantado mucha expectación y rozará el lleno en el cubo grande del Kursaal, pero el Gobierno Vasco mantiene una distancia prudencial y no enviará a ningún miembro de su gabinete. Fuentes de Lehendakaritza mostraron ayer su «máximo respeto» por esta iniciativa que reunirá al exlehendakari y al anterior presidente de la Generalitat, así como por la vía política que decidan las instituciones catalanas para dirimir sus diferencias con el Estado, aunque enmarcaron la representación en esta charla en el ámbito de los partidos. Ahí sí, el PNV estará presente a través de dirigentes como Joseba Egibar, Joseba Aurrekoetxea o Itxaso Atutxa, además del diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano.

Cuando Rafael Moneo ideó los cubos del Kursaal, tomó como referencia la forma de las rocas que sirven de dique en la desembocadura del Urumea. Ahora el Ejecutivo de Urkullu también ha querido poner una especie de dique ante la ola soberanista que rodea a Artur Mas. Para empezar, porque el gobierno de coalición entre PNV y PSE no tiene una posición común en materia de autogobierno. Pero también porque, en lo referente al PNV, el lehendakari ha insistido en que su idea para un nuevo estatus político pasa por un acuerdo bilateral con el Estado, con lo que se aleja del referéndum unilateral que proyectan los soberanistas en Cataluña. Ambas cuestiones han llevado al Gobierno Vasco a eludir su presencia en la conferencia que dará comienzo a las 19.00 en el Kursaal.

Desde el Gobierno Vasco, no obstante, mirarán con interés lo que pueda decir el expresidente de la Generalitat, que en los últimos días ha esbozado la posibilidad de explorar una tercera vía para evitar el choque de trenes en septiembre. El presidente de PDeCAT, la antigua Convergència, no se plantea renunciar al referéndum soberanista, pero ha emplazado al Estado a ofrecer una alternativa para que en esa consulta las únicas opciones que estén en disputa no sean la continuidad en el 'statu quo' actual o la independencia. PDeCAT estaría dispuesto a incluir una vía intermedia que aumentara las cotas de autogobierno, aunque siempre debería ser ratificada en referéndum.

Fuentes de Lehendakaritza puntualizan que Artur Mas aún no ha concretado esa posible tercera vía -«a lo mejor dice algo nuevo en San Sebastián...», comentan-, pero reconocen que esa música se corresponde más con la «solución legal y pactada» que defiende Urkullu tanto para Euskadi como para Cataluña. En cualquier caso, insisten en que el lehendakari «no pretende dar lecciones de nada a las instituciones catalanas y respetará siempre las decisiones que allí se adopten. No vamos a valorar si nos parece bien o mal lo que hagan, aunque nuestra vía es diferente a la catalana».

Desde el Gobierno Vasco también entienden que Mas haya aceptado la invitación del Aguirre Lehendakaria Center que dirige Ibarretxe para hablar sobre 'El derecho a decidir. El proceso catalán'. «También es lógico que haya despertado expectación, sobre todo cuando se acaba de celebrar el juicio contra Mas y cuenta con el morbo añadido de celebrarse en Euskadi. Nos parece bien que se haga, pero no está previsto que acuda ningún representante del Gobierno», recalcan.

1.800 asistentes

Aunque no haya presencia de consejeros vascos en el Kursaal, todo apunta a que no van a quedar muchas butacas libres en el auditorio del Kursaal, ya que un total de 1.800 personas -prácticamente todo el aforo- ya han solicitado una invitación para acudir a la conferencia. Entre los asistentes, habrá representantes del PNV, como Joseba Egibar, Itxaso Atutxa o Joseba Aurrekoetxea, y de EH Bildu, como Arnaldo Otegi, Pello Urizar o Ikerne Badiola.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, no acudirá a la charla porque a la misma hora tiene comprometida su asistencia a la presentación de un libro con la Fundación Sabino Arana en Bilbao, aunque el jueves se reunirá con Mas en la capital vizcaína.

En la conferencia, además de Ibarretxe y Mas, también podría intervenir la portavoz de Gure Esku Dago, Zelai Nikolas, ya que esta plataforma ciudadana a favor del derecho a decidir coorganiza el acto.