De Andrés afirma que se le da «demasiada importancia» a la «agonía de ETA»

El delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, ha considerado este lunes que se está dando "demasiada importancia" a la "agonía" de ETA y ha advertido de que la organización armada "no está en condiciones de pretender nada". De Andrés ha sido preguntado, en un desayuno informativo en Bilbao, por la entrevista al preso de ETA David Pla que se ha publicado este fin de semana, en la que el recluso aseguraba que la banda mantiene su decisión de acometer el desarme, y ha señalado que "este asunto me parece poco interesante, porque los miembros de ETA son los únicos que se dan cierta importancia a sí mismos, no sé si para obtener algún beneficio".

De Andrés ha asegurado que ETA "no está en condiciones de atentar, está penetrada por las Fuerzas de Seguridad del Estado", y lo que tiene que hacer es "ser consciente de ello y abandonar sus pretensiones". También ha afirmado que el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas es una cuestión que "corresponde casi a cada preso", ya que, a su juicio, el Ejecutivo central actúa con "la normalidad que corresponde en un caso de este tipo".

"Se habla de la situación de excepcionalidad de los presos de ETA, pero no es excepcional, es la normal, ya que en ninguna prisión del mundo vas a encontrar a miembros de una organización criminal en la que estén en la misma cárcel. Se les separa porque en esas organizaciones existen jerarquías que condicionan las posibilidades de reinserción, ha defendido De Andrés. Por ello, ha subrayado que la "tarea" que tiene cada recluso por delante es "liberarse de la organización". "La solución pasa por ahí", ha añadido.