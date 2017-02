«Si pateamos Euskadi, no nos verán como algo ajeno»

Ha llovido mucho desde que Alfonso Alonso (Vitoria, 1967) pasaba los veranos de su infancia en la casa familiar de Deba, aunque todavía hay vecinos que le recuerdan haciendo travesuras por las calles del pueblo. «Tú eres de los Alonso de Casa Maxpe, solías andar por aquí de chaval. No te voto, pero me alegro de verte por aquí», le comenta un debarra con el que se cruza por la plaza. El presidente del PP vasco reconoce que «en muchos pueblos de Gipuzkoa apenas existimos, pero tenemos que estar aquí, pisar la calle y hablar con la gente. Que vean que somos normales. Es la única forma de crecer después de décadas en las que trataron de hacernos invisibles».

Hace una mañana primaveral en la ría de Deba y Alonso vuelve a la casa familiar de Maxpe, que se alza imponente sobre la orilla, con su muelle propio y la antigua lonja donde durante siglos descargaron los balleneros. «Es uno de los edificios más antiguos de Deba, data del siglo XV. Pasábamos los veranos aquí porque es de los Alonso Areizaga, de la familia de mi padre. En los últimos años ha habido proyectos para que el Ayuntamiento se haga con el edificio y lo destine a equipamientos sociales o culturales, pero hasta ahora no han salido adelante», explica el líder popular.

Alonso será ratificado como presidente del PP vasco en el congreso regional del 18 de marzo y tiene varios objetivos en la cabeza: recuperar el peso institucional en Álava, invertir la tendencia negativa que ha marcado el PP de Bizkaia en los últimos años y fortalecer el proyecto del partido en Gipuzkoa, el territorio en el que los populares encuentran más dificultades para crecer.

Lo que iba a ser una entrevista se convierte en una conversación más informal en el bar de la plaza Zaharra de Deba, donde Alonso pide unos txakolis y se relaja.

-Decía que en algunos pueblos de Gipuzkoa el PP apenas existe, algo que se puede ver en las elecciones, cuando sus votantes a veces se cuentan con los dedos de una mano.

-Es complicado. Gipuzkoa es el territorio que fue más castigado por el terrorismo y había una enorme presión social en los pueblos. ETA hizo una limpieza ideológica y desapareció gente que pudiera defender abiertamente nuestro proyecto. Ahora que ETA no mata, resulta que nos quedamos sin gente. Debemos volver a sembrar, buscar gente en cada pueblo, poco a poco, para tener al menos un referente en cada lugar. Eso es construir el proyecto otra vez, realmente es una refundación del partido, por lo que debemos plantearnos objetivos a medio plazo. De la noche a la mañana no lo vamos a hacer.

-¿Pero es posible?

-Creo que sí, ya lo hemos hecho otras veces. Cuando empecé de concejal en Vitoria tampoco teníamos mucha presencia, y nos costó, pero a base de trabajo conseguimos ser la primera fuerza. En Gipuzkoa no vamos a plantear objetivos tan ambiciosos, pero sí debemos pensar en crecer. Eso sí, desde arriba no lo vamos a hacer; hay que estar en los pueblos, contactar con la gente, con humildad, sumando a las personas una a una. En cuanto pasemos los congresos regionales y territoriales tenemos que patear Euskadi, no hay otra manera de hacerlo. Que se acostumbren a verte: un día hablas con uno; al siguiente, con otro. Tal vez hay gente que comparte nuestras ideas, pero si no ve a nadie que las defienda en su pueblo, empiezan a verte como algo ajeno.

-En algunos lugares, la presencia de un dirigente del PP despierta incluso animadversión...

-Sí, he llegado a notar ese rechazo, pero es cosa de insistir y que te vean. Vienes otro día y ya no les parece algo excepcional. Hablas con la gente y, de repente, empiezan a darse cuenta de que eres normal. Así se hace política, no hay otra forma. Igual no te van a votar nunca, pero al menos tendrán algo que decir. Es bueno que se vayan quitando estigmas y que se superen prejuicios que se sembraron durante mucho tiempo, porque algunos querían construir nuestra imagen como la de un enemigo. Ese resabio queda, pero lo normal en una sociedad abierta es que puedas hablar con cualquiera o votar a quien quieras. En muchos sitios se van abriendo espacios de normalidad y debemos ir ocupándolos.

-¿Cuesta mucho que alguien dé el paso de ser una cara visible del PP?

-Hay que reconocer que últimamente no ha sido el mejor momento para mi partido, con un Gobierno que ha tomado medidas impopulares por la crisis y con casos de corrupción que han afectado al PP. El futuro será mejor. Estoy convencido de que una parte de esta sociedad tiene unas ideas similares a las nuestras y debe tener una representación política.

Encuentro con el exalcalde

Tras apurar su txakoli, Alonso propone acercarse a la playa de Deba para seguir sumando recuerdos. Pese al día soleado y al viento sur, sigue siendo invierno y por el arenal solo pasean algunos vecinos. «El paseo de la playa ha quedado fenomenal, qué diferencia a cómo era hace unos años. Aunque no se suele destacar, la Dirección de Costas invirtió mucho dinero aquí, como en otras zonas de Euskadi», aprovecha para resaltar Alonso, al que se le nota su paso por el Gobierno. «También tuvo mucho que ver un alcalde de Deba que se peleó muy bien en Madrid para lograr la inversión», reconoce. Esto es un pueblo y, a los pocos metros, un hombre para a Alonso y le pregunta: «Alfonso, ¿te acuerdas de mí? Coincidimos alguna vez en Madrid, fui alcalde de Deba». Sorprendido, el dirigente del PP vasco le responde: «¡Justo estaba hablando de ti hace un momento!».

El protagonista del encuentro es Jesús Mari Agirrezabala, exalcalde de EA ya jubilado. Se une al paseo y entabla una animada conversación con Alonso. «En algunas cosas no estaremos de acuerdo, pero en la fundamental sí, que es en el respeto a las personas», afirma el exregidor debarra. Agirrezabala informa a Alonso de que el Ayuntamiento está retomando los proyectos de desarrollo de la zona de Maxpe, y ambos se encaminan hacia allí. Al pasar por el muelle, un par de pescadores de la zona saludan al líder del PP vasco desde su barca y bromean: «¿Te vienes a pescar con nosotros?».

Alonso y Agirrezabala continúan su charla y vuelve a salir el tema de la escasa presencia del PP en algunos pueblos de Gipuzkoa. «En Deba puede que tengáis unos 100 votos en cada elección, pero eso sí, los 100 del PP que hay en el pueblo son convencidos», comenta el exalcalde.

Llega el final del trayecto y al fondo del muelle aparece la Casa Maxpe. «El nombre quiere decir 'bajo los viñedos', max-pe», explica Alonso, que recuerda también la 'leyenda de las tres olas' que escuchaba de sus mayores en las templadas noches de verano. «A veces olvidamos la historia», murmura con la mirada perdida en el río.