Urkullu ve posible un acuerdo sobre el Cupo al «reabrirse la vía bilateral»

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado este viernes confiado en que sea posible alcanzar un acuerdo sobre la actualización del Cupo con el Gobierno central porque "hemos iniciado las negociaciones y al menos se ha reabierto la vía bilateral entre gobiernos" para que el entendimiento sea posible. En un respuesta a EH Bildu en el pleno de control que se celebra esta mañana en el Parlamento Vasco, Urkullu ha destacado que "después de mucho tiempo" en el que el Ejecutivo central ha evitado tratar con las instituciones vascas asuntos referidos al Concierto Económico y el Cupo, "el Gobierno de Rajoy ha asumido al menos su intención de sentarse a negociar".

Urkullu ha asegurado que el Gobierno Vasco "tiene una estrategia de negociación" para defender "una herramienta básica de nuestro autogobierno", aunque no ha querido dar más detalles de cuáles serán sus posiciones en la negociación. En cualquier caso, ha querido ser "positivo" en relación a las posibilidades de "un acuerdo bilateral" y ha destacado la importancia de que el Gobierno central no rehuya la negociación. También ha desligado los contactos iniciados en torno al Cupo de la negociación presupuestaria entre el PP y el PNV que se pueda dar en las Cortes, al asegurar que la negociación del Cupo "no es un trabajo entre partidos, sino entre gobiernos".

El lehendakari ha cifrado en 1.651 millones de euros la discrepancia que en estos momentos mantienen los ejecutivos central y vasco en torno a la liquidación del Cupo de los últimos ejercicios y ha afirmado que "avanzar en un acuerdo bilateral es una cuestión prioritaria para el Gobierno Vasco".