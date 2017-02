Podemos no descarta pedir responsabilidades a la senadora que no pagó su piso

Podemos Euskadi "no renuncia a que se exijan responsabilidades" a la senadora por Álava Elvira García, desahuciada de un piso de protección oficial en Vitoria por no pagar el alquiler durante quince meses y acumular una deuda de 3.000 euros.

En los últimos días García ha estado en "permanente contacto" con el equipo de Podemos en el Senado y también con varios órganos del partido a nivel estatal con el fin de aportar "la información necesaria para poder dar solución a la situación", ha explicado la formación morada en un comunicado.

De esta manera la dirección estatal de Podemos "ya maneja los diferentes informes que tratan de contrastar lo ocurrido" y, una vez analizados, "se tomarán las correspondientes responsabilidades que como cargo público de Podemos y en cumplimiento del código ético sean aplicables a la senadora".

Podemos Euskadi ha expresado su "escrupuloso respeto a la presunción de inocencia y a la intimidad" de la senadora alavesa así como a las "graves circunstancias personales" que rodean el caso.

Fuentes de la formación explicaron que esas circunstancias de García se refieren a una "situación de estrés derivada la relación que mantenía con su expareja".

Críticas

La actuación de Elvira García en este asunto ha sido criticada por el grupo del PP en el Senado, que ya la semana pasada tachó su proceder de "inaceptable e hipócrita".

Los populares afearon a la senadora alavesa ya que cuando el Departamento vasco Vivienda inició los trámites de desahucio en octubre, llevaba cuatro meses en la Cámara Alta, por lo que "ya no tenía el perfil de demandante de este tipo de pisos de alquiler social", dado que sus ingresos mensuales rondan los 5.682 euros.

También el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, censuró que los representantes Podemos hablen desde la tribuna de la Cámara baja "como si fueran los paladines" de la rectitud, cuando "no han dicho ni mu" sobre "una senadora que no paga la renta de un piso de alquiler público y no comunica su nueva situación en relación con su derecho a ese piso y a la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos".

A estas críticas, se sumaron ayer las de Stop Desahucios de Álava, que criticó que García no haya pagado la renta durante quince meses "teniendo medios suficientes para cancelar la deuda". EFE