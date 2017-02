Gobierno y PNV convierten la negociación presupuestaria en el test de su relación

El Gobierno central y el PNV iniciaron ayer un mes clave para tomarse la temperatura, y comprobar realmente si es posible abrir una nueva etapa de entendimiento entre ambos partidos, y sobre todo ambas administraciones, esta legislatura. El ministro Cristóbal Montoro y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, activaron ayer tarde, con una primera reunión de hora y media en el Ministerio de Hacienda en Madrid, la cuenta atrás para ver si en ese plazo logran un entendimiento político que tenga su reflejo tangible en los Presupuestos Generales del Estado. Porque el proyecto presupuestario, y la negociación que ya ha echado a andar formalmente, es la vía para restablecer esa sintonía perdida en los últimos años, y la oportunidad para los jeltzales de desbloquear cuestiones que llevan años empantanadas. La principal, la liquidación y la actualización del Cupo y el Concierto.

La negociación presupuestaria, por tanto, trascenderá los números que se recojan en un proyecto que el PNV asume que será acotado, por autoexigencia del PP y marcaje de la Unión Europea. Advierten, no obstante, que pelearán hasta el último céntimo por partidas e inversiones para Euskadi, la más clara la de la Y vasca que ya tiene presupuestos y plazos fijados, y para la que los jeltzales no pueden hacer mucho más que exigir garantías de su cumplimiento. Pero la clave de bóveda estará en los «indicadores» políticos que perciban los nacionalistas en las próximas semanas sobre el cambio de actitud del Gobierno de Mariano Rajoy respecto a Euskadi, en el respeto al autogobierno y el desbloqueo de asuntos pendientes. Y entre ellos, los jeltzales sitúan como prioritarios la liquidación del Cupo, la renovación de la ley que lo regula, y la actualización del Concierto Económico para prestar cualquier apoyo al PP. Un respaldo, por cierto, que desvinculan completamente de las conversaciones que también en próximas fechas va a arrancar el Gobierno Vasco en Euskadi para sacar adelante los Presupuestos vascos.

El PNV sabe que las conversaciones sobre el Cupo, que acaban de comenzar, van para largo y no pueden resolverse en un mes. Pero sí pretende arrancar al gabinete de Rajoy garantías de que el diálogo no se volverá a bloquear y que la negociación será «neutral». Es decir, que en el diálogo primarán las razones técnicas sobre las políticas que, en su opinión, han frenado tanto con el Ejecutivo de Zapatero como con el último de Rajoy la búsqueda de una solución a esta discrepancia.

Además, los jeltzales, que ayer no desvelaron detalles de su «primera toma de contacto», pondrán sobre la mesa las transferencias pendientes. Una veintena de materias que -según fuentes consultadas- quedaron prácticamente pactadas al final del último mandato del PSOE, aunque faltara la firma de traspaso final. Entre ellas, está la gestión de los ferrocarriles de cercanías, puertos, aeropuertos, autopistas de concesión, la gestión de la Seguridad Social, y también Prisiones. Una competencia que, aunque los jeltzales volverán a reclamar, no implica la gestión política en materia penitenciaria, es decir, no supone tener la batuta sobre los presos de ETA y la legislación que marca su situación carcelaria.

La negociación acaba de comenzar, previene el PNV, que ayer estuvo representado también por la diputada responsable del área económica Idoia Sagastizabal y escuchó el «planteamiento» por boca de Montoro, del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y del secretario de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal. Y aunque su disposición al pacto es evidente, insiste en que sus cinco votos «valen mucho».

Tramitación presupuestaria

En el PNV saben que sus escaños son necesarios para que el PP salve el «primer ciclo» de la tramitación presupuestaria, el del pleno de totalidad. Pero también creen que el presidente no tira la toalla con el PSOE, y que si salva ese estadio inicial gracias al empate que le procurarían los votos jeltzales, buscará acordar con los socialistas algún paquete de enmiendas parciales que salvaguarde su proyecto original.

Los jeltzales han mantenido hasta el último momento la duda sobre las intenciones del PP respecto a las Cuentas, ya que en el seno del gabinete de Rajoy había voces discrepantes sobre la conveniencia o no de presentar un proyecto o ir directamente a la prórroga, actualizando vía decreto ley algunas partidas necesarias. Pero las primarias socialistas y la posibilidad de que Pedro Sánchez lidere el partido y cortocircuite en el corto y medio plazo cualquier negociación con los populares ha sido una de las razones para animar al PP a buscar desde ya, otros compañeros con los que poder entenderse en el Congreso.

El PNV llevaba años esperando esa necesidad parlamentaria para poder marcar la agenda del Gobierno respecto a Euskadi, y por eso, ahora, confía en las próximas semanas en acercar posiciones que permitan confirmar si se abre esa nueva fase de acuerdo. Y una vez se sustancie el deshielo, que el lehendakari mantenga una «reunión productiva» con el presidente Rajoy. Cita que aún no tiene fecha.