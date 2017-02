Cuatro guipuzcoanos serán la voz de Euskadi en la dirección de Podemos

Cuatro caras guipuzcoanas representarán a Euskadi en la dirección de Podemos. Cuatro nombres que ya forman parte del consejo ciudadano estatal y que llevarán la voz de los vascos a Madrid. Es decir, participarán de lleno en el órgano con más poder de la formación morada. Nagua Alba, Pilar Garrido, Aitzole Araneta y David Soto. Tres mujeres y un hombre que trasladarán a la ejecutiva estatal las prioridades de la sociedad vasca.

La donostiarra Nagua Alba, secretaria general de Podemos en Euskadi, tenía ya el hueco asegurado antes incluso de que se celebrara la asamblea de Vistalegre II debido a su puesto como líder autonómica. Los otros tres que tuvieron que esperar hasta ayer, representan a dos de las diferentes sensibilidades que conviven en la formación. Fuera quedaron los tres vascos del sector anticapitalista de Miguel Urbán.

A la lista de los 'pablistas' pertenecen la senadora por Gipuzkoa, nacida en Deba, Pilar Garrido, que está en el puesto 34 del consejo, y el secretario general del consejo ciudadano de Irun, David Soto, que está en el 57. De la lista de Errejón salió la donostiarra, sin cargo ni institucional ni dentro del partido, Aitzole Araneta. Es sexóloga, tiene 34 años, prefiere que le definan como independiente y está el puesto 55.

Una unidad real

Ayer terminó un proceso al que Podemos Euskadi asistía con la duda de cómo afectaría a su futuro el resultado de la asamblea general. La derrota de Errejón deja muchas incógnitas de cara a los próximos días y abre un periodo de incertidumbre. Pero, pese a la fuerte vinculación de la dirección de Alba con Errejón, todo apunta, en principio, a que la victoria de Iglesias afectará para bien a Podemos Euskadi. Así lo reconoció ayer a este periódico el número dos y secretario político vasco Eduardo Maura, que se mostró satisfecho porque a partir de ahora habrá «una unidad real» en el partido. Y también porque todo el mundo esperaba bronca en Vistalegre y «finalmente no la hubo», bromeó. Todos los documentos que estaban en liza, los tres, son más descentralizadores de los que se presentaron en Vistalegre I. Y, precisamente, la descentralización era una de las reivindicaciones más exigentes de la líder vasca.

Sobre todo, Maura -que ya no forma parte del consejo ciudadano estatal- puso en valor que el resultado de Vistalegre se traduce en que por primera vez habrá un órgano estatal plural que tendrá una diversidad considerable, «a pesar de que el sistema de votación penalizó, sobre todo, a la tercera lista, a la de Miguel Urbán», explicó, e insistió en que «en todo caso hay un mandato claro de las bases de unidad y de mirar hacia fuera en lugar de hacia dentro». Reconoció asimismo que Errejón hizo una apuesta sobre cuáles creía que eran las mejores ideas para ganar «no solo pensando en Podemos sino también en el bien para el país». En este sentido, destacó que existe una parte importante de la dirección, «prácticamente un 40% y un tercio de la gente que ha decidido apoyarle, y eso no es poco en absoluto. Aunque también es cierto que no es el mejor resultado».

A juicio del también diputado por Bizkaia, las organizaciones autonómicas salen reforzadas. «Se trata de adaptarnos a esa nueva realidad para que la herramienta de la que disponemos ahora a nivel estatal funcione mejor también a nivel autonómico. Una herramienta que sirve de paraguas, y habrá que adaptarse para que funcione a pleno rendimiento lo antes posible. En cualquier caso, en Euskadi seguiremos teniendo una dinámica organizativa propia». El número dos de Alba defendió que la victoria de Pablo Iglesias «no supone ninguna modificación salvo para mejor».

Sin embargo, lo primordial para Maura es la necesidad de convertir en una realidad la unidad que reclamaba toda la militancia en Vistalegre II.