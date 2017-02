Mas: «España ya ha perdido a la mitad de Cataluña»

Dos días después de la conclusión del juicio del 9-N, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau han reiterado esta noche su inocencia y han cargado con dureza contra el Estado español, que han calificado de "enfermo" en términos de democracia. Mas ha replicado al presidente del Gobierno, cuando durante la mañana mañana ha hablado de que la independencia de Cataluña supondría una amputación para España. Mas ha afirmado que "España ya ha perdido a la mitad de Cataluña" y ha avisado al Ejecutivo central que si no hace nada para afrontar el pleito catalán acabará perdiendo la otra mitad.

No será este año, pero sí más adelante, según Mas, que ha señalado que la "ruptura mental ya es un hecho" entre Cataluña y el resto de España. Aun así, ha precisado que "aún hay condiciones posibles para sentarse en la mesa" y resolver la crisis territorial. Eso sí, Mas ha advertido de que si el Gobierno mantiene la misma actitud a negarse a negociar el referéndum, no habla, recurre a los fiscales y a la guerra sucia, el secesionismo "seguirá su curso y llegaremos al final del camino". "No sacaremos la bandera blanca", ha asegurado. Mas ha afirmado que nadie desde el soberanismo ha buscado la tensión, pero mucha gente ha cogido este camino y hay que seguir hasta el final. "Veremos la acumulación de fuerzas que tiene cada uno", ha lanzado en tono de amenaza. "Dicen que antes se romperá Cataluña que España, se trata de demostrarles que no será así", ha rematado en una entrevista a los tres procesados del 9-N en TV-3.

Mas, que no ha descartado ser el próximo candidato del PDeCAT a las elecciones, "espera" que los próximos comicios no sean autonómicos y ha asegurado la celebración de un referéndum este año, aunque no ha sido capaz de precisar en qué se diferenciará al 9-N. Según Mas, el PP utiliza el caso catalán con fines partidistas, porque considera que le cohesiona, aunque se ha preguntado si siendo bueno para el PP lo es también para España. El líder nacionalista, que ha reconocido que el 9-N le superó en cuanto a la participación, ha reconocido contactos con el Gobierno en las semanas previas a la consulta, si bien ha señalado que las conversaciones no fructificaron, y ha admitido que está preparado para cualquier sentencia: tanto la condena como la absolución y que está a día de hoy al 50 %. Sobre las consecuencias del juicio, ha asegurado que solo por haber ido a juicio, ya debe servir para ampliar la base soberanista.