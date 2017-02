Elorza y Cantera presentan la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias del PSOE

Los diputados socialistas Odón Elorza y Zaida Cantera han presentado este viernes por la mañana en San Sebastián las líneas generales sobre las que se sustentará la campaña de Pedro Sánchez a las primarias del PSOE. Un modelo de partido que, según el exalcalde donostiarra, devolverá la "credibilidad" perdida a la formación.

Según ha manifestado Cantera, la base del partido que Sánchez busca reconstruir se centra en "devolver" la voz a la militancia para que éstos formen parte activa en la toma de decisiones internas del PSOE. Un modelo "participativo", ha asegurado la dirigente socialista, para que los deseos de los inscritos no puedan ser "cercenados" nunca más por un "contubernio o por un cónclave de personas que se reúnan en determinados despachos". Sin mencionarlo, la alusión ha sido directa a la gestora dirigida por el presidente asturiano Javier Fernández, al que ha acusado de hacer caso omiso de la voluntad de los militantes cuando dijeron "no es no" a que Mariano Rajoy se hiciera con el Gobierno central. "La credibilidad sólo se gana con el valor de la palabra, y Sánchez demostró ser coherente con la palabra de la militancia" cuando renunció a su escaño en el Congreso y abandonó la secretaría general del partido, ha dicho Cantera.

La diputada socialista, además, ha ido un paso más allá y, sin nombrar a nadie explícitamente, ha acusado a algunos dirigentes del partido de hacer "llamadas de forma sibilina" para intentar que "algunos compañeros se posicionen de una u otra manera" ante las diferentes candidaturas que intentarán hacerse con la secretaria general del partido en el próximo congreso del PSOE. En esta línea, Elorza ha exigido al PSE-EE, como órgano ejecutivo, que "mantenga la neutralidad" ante su posicionamiento de respaldar la candidatura del exlehendakari Patxi López. Otra cosa, ha puntualizado, es la postura a título personal por la que opten los diferentes integrantes del Partido Socialista en Euskadi.

Elorza, asimismo, ha manifestado su "deseo" de que Susana Díaz presente de manera oficial su candidatura porque, a su juicio, es la mejor manera de "clarificar posturas, debatir ideas y someterlas a votación". "Lo peor -ha continuado- es que no hubiese concurrencia de todas las ideas". Por eso, ha abogado por conformar un PSOE que reconozca "la pluralidad y la diversidad" de sentimientos dentro de sus propias filas.