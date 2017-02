Desahucian a una senadora vasca de Podemos por no pagar un alquiler social

Un juzgado de Vitoria ha dictado ya una orden de desahucio contra la senadora de Podemos Elvira García Díaz por deber 3.000 euros de impagos en una vivienda social en el barrio vitoriano de Salburúa. El proceso fue iniciado por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco no sólo por las deudas de la senadora, sino porque ni siquiera atendió los requerimientos de Alokabide -la sociedad del Ejecutivo autónomo que gestiona el alquiler de viviendas- para estudiar una renegociación que evitase el proceso judicial. Tal y como explicaron a este periódico fuentes de Podemos ella «reconoce la deuda» y la atribuye a «una separación conflictiva».

Según fuentes jurídicas, el Departamento de Vivienda inició el proceso para desahuciar a la senadora el pasado octubre -cuando ya era representante de Podemos en Madrid- después de que hubiera pasado un plazo de quince meses de impagos de la vivienda social que tenía asignada, por la que debía abonar 200 euros mensuales. Un mes después, los juzgados de la capital alavesa dictaron una notificación mediante un edicto para comunicar que se había abierto esta causa, puesto que no conseguían localizar a Elvira García. Finalmente, el juzgado de primera instancia número 2 de Vitoria dictó el lanzamiento judicial, por lo que la senadora deberá abandonar la vivienda en las próximas semanas.

En el tiempo que ha durado el proceso judicial Elvira García ya no tenía el perfil de una demandante de vivienda social. En las elecciones de junio del año pasado salió elegida representante en el Senado -era la número uno de la lista por Álava-, cargo que repitió en las elecciones de diciembre tras no conformarse Gobierno. Los senadores tienen derecho a 14 pagas de 2.813,91 euros. Además le corresponderían el complemento que se concede a los portavoces en una comisión, que asciende a 1.046,47. García, además, percibe la indemnización de 1.822,38 euros que reciben todos los senadores que proceden de fuera de Madrid para hacer frente a los gastos del cambio de residencia. En total, la senadora cobra mensualmente 5.682,76 euros. De esta cantidad, no obstante, debe entregar una parte a Podemos, ya que esta formación, como otros partidos, reclama a sus cargos políticos una parte de su sueldo como forma de financiación.