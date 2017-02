Pili Zabala afea al Gobierno Vasco que dé una «valoración expresa» a la violencia de ETA y no al resto

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha expuesto en el Parlamento Vasco sus planes y líneas de actuación sobre pacificación y derechos humanos.

Durante la Comisión, la portavoz de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, ha afeado que Fernández haya señalado que la "violencia de ETA merece una valoración expresa por su perpetuación en el tiempo, apoyo social y político y especial gravedad del daño causado". Zabala, en su turno de intervención, ha dicho sentirse "humillada" como víctima de los GAL (su hermano fue secuestrado, torturado y asesinado) y ha considerado que todas las violencias requieren de un tratamiento específico. EH Bildu también se ha manifestado en los mismos términos que Zabala.

En su turno de réplica, el secretario de Derechos Humanos ha defendido que "no hay dudas del compromiso del Gobierno Vasco" contra todas las violencias y ha argumentado que la valoración específica de ETA es "una realidad" ya que "no hay unanimidad en torno a la crítica" sobre su violencia, algo que no ocurre, ha explicado, con el terrorismo de Estado, la tortura o el Franquismo.

Final ordenado y reinserción de presos

El Gobierno Vasco aprobará un decreto esta legislatura para regular y promover políticas públicas de reinserción de los presos, actuará para buscar un final ordenado de la violencia de ETA y pondrá los medios para que "todas las víctimas" se sientan reconocidas.

Estos son algunos de los ejes del nuevo Plan de Convivencia y Derechos Humanos que desarrollará el Gobierno Vasco hasta 2020 y que ha sido presentado en el Parlamento de Vitoria por el secretario general para la Paz y la Convivencia, Jonan Fernández.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu se marca como objetivo caminar hacia el acercamiento de presos a cárceles vascas, su reinserción social y la transferencia a Euskadi de la competencia de centros penitenciarios.

Además, tal y como está recogido en el pacto de gobierno entre el PNV y el PSE-EE, promoverá "el final ordenado de la violencia" basado en primer lugar en una declaración de disolución de ETA para posteriormente acometer un calendario de desarme definitivo.

Fernández ha reconocido que todavía hay importantes "heridas de sufrimiento e injusticia que hay que sanar tras un período negro y traumático de terrorismo y violencia".

Ha señalado que la reivindicación de la paz asociada al fin de la violencia de ETA ha sufrido "un proceso de envejecimiento rápido, especialmente notorio" en el caso de los jóvenes, que viven esta agenda pendiente como algo vinculado a un pasado "que se aleja a gran velocidad".