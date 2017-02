El Gobierno de Navarra derogará la ley de símbolos que impide colocar la ikurriña en lugares públicos

El cuatripartito que sustenta al Gobierno de Navarra ultima ya el proyecto, que probablemente registre en el Parlamento esta misma semana, para derogar la ley foral de símbolos que impedía colocar la ikurriña en los edificios oficiales. El Ejecutivo sostenido por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra precisa que no se van a cambiar los símbolos oficiales de la comunidad foral, «que siguen siendo exactamente los que dice el Amejoramiento». Hasta que el Gobierno de Uxue Barkos pacte un nuevo texto, la colocación de banderas quedará regulada por la primera ley foral sobre la materia, de 1986, menos restrictiva con la ikurriña que la posterior ley de símbolos de 2003, impulsada por UPN.

La nueva ley que quieren impulsar los nacionalistas vascos y las dos formaciones de izquierdas pretende que los consistorios que lo deseen puedan exhibir la bandera vasca. El Ejecutivo de Barkos confía en que una vez aprobada la ley de derogación, el Gobierno central no presente un recurso contra la misma, algo «absurdo» en su opinión, pero que sí aventura ante un nuevo texto normativo articulado. El siguiente paso, todavía sin fechas pero con voluntad de materializarlo, es elaborar otro proyecto de ley «inclusivo, coherente con la pluralidad identitaria que hay en Navarra y con las puertas abiertas para buscar el mayor consenso que sea posible», señalan.

En este sentido, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, recordó que el acuerdo programático firmado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y su coalición prevé derogar la actual ley de símbolos por «excluyente» pero nada dice de modificar los que son propios de Navarra porque «eso no se cambia». Solo se trata, precisó Nuin, de que las entidades locales puedan exhibir junto a los símbolos de Navarra otros si así lo dicen ellas. «Aquí no se va a imponer la ikurriña ni la bandera republicana. Los símbolos seguirán siendo los que son», señaló. No obstante, UPN ve un «insulto a la mayoría social que no es nacionalista» que se permita ondear la ikurriña, mientras el PP navarro expresó su «preocupación» de que se asuman enseñas «de otra comunidad».