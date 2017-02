Nagua Alba, Secretaria general de Podemos Euskadi: «La lógica del plebiscito del 'estás conmigo o contra mí' lo que hace es expulsar a la gente»

Para Nagua Alba (Donostia, 1990) es la hora de recuperar la ilusión. Consciente del desgaste que supone para un partido que presume de nuevo y alternativo asumir las viejas fórmulas de los partidos tradicionales -con cruces de acusaciones y un debate de caras más que de propuestas-, la secretaria general de Podemos en Euskadi piensa ya en el día después de Vistalegre II. Entonces, confiesa, «deberemos empezar a remar todos juntos» en un partido «plural y unido». Y pese a su apoyo público a Errejón, el nuevo Podemos deberá seguir liderado por Iglesias, afirma convencida.

-¿Cómo está viviendo la situación de desencuentro de Podemos?

-Con una sensación agridulce. Por un lado, es necesario y es sano que tengamos este debate para poder afrontar una nueva etapa. Pero cuando una lee los periódicos observa que se ven más las disputas y no tanto las iniciativas que estamos proponiendo. Así corremos el riesgo de que no se refleje que estamos trabajando y siendo útiles, y solo se perciba la discusión.

«La lógica del plebiscito del 'estás conmigo o contra mí' lo que hace es expulsar a la gente»







«Es llamativo que muchas mujeres digamos que el debate está siendo masculino»

-¿Cómo ve anímicamente al partido?

-Se está dando una lógica de plebiscito del 'estás conmigo o estás contra mí', que es una lógica que expulsa a la gente, cuando lo que debemos hacer es precisamente atraer a la que nos falta. Y la manera de que eso no pase es hablar de propuestas y de política, y tener un debate abierto. Luego que la gente elija cuáles son las mejores ideas. Pero si caemos en lógicas de plebiscito conseguiremos todo lo contrario.

-Tres años después de dar el pelotazo, Podemos va a su congreso completamente dividido. ¿Existe realmente un riesgo de ruptura?

-No. En absoluto. Estoy convencida, y me comprometo con ello, de que en cuanto termine Vistalegre habremos elegido las mejores propuestas y el mejor proyecto, y que todos remaremos juntos para sacarlo adelante. No tengo ninguna duda. Y eso facilitará que tengamos un debate político y un modelo que permita que convivan ideas distintas, que haga de esa pluralidad fortaleza y no desventaja.

-Precisamente muchos militantes se sienten decepcionados al ver las disputas. ¿Qué ha pasado con ese golpe de aire fresco que supuso la irrupción de una nueva formación?

-Esto es lo que pasa cuando no se tiene un debate de propuestas, sino de caras, que es algo que nosotros hemos intentado evitar en Euskadi, creo que de manera satisfactoria y de lo que me siento orgullosa. De cara al congreso, nos comprometimos lo posible por conseguir dos cosas: politizar el debate y comenzarlo en Euskadi, no ir directamente a Madrid, a Vistalegre, sino tener nuestro propio debate sobre las prioridades de nuestros inscritos para que luego tuvieran visibilidad allí. Hablamos de ideas y no de caras.

-Se ha mostrado crítica con un proceso que «parece más un debate de hombres que viven en Madrid» que otra cosa. ¿Por qué no alzan la voz más líderes autonómicos?

-Lo han hecho. Y creo que es llamativo que bastantes mujeres de Podemos se hayan pronunciado en torno a esta cuestión, que estaba siendo un debate terriblemente masculino por esa sensación de confrontación. Por eso es necesaria una discusión más sosegada que invite a la gente a participar porque si no podemos cometer el mismo error que en Vistalegre I, aunque las condiciones eran muy distintas. Esas condiciones no permitieron entonces que se escuchasen voces muy diversas, voces que no tenían mucho peso mediático y que no estaban en Madrid. Y cuantas más voces se escuchen mejores serán las conclusiones.

-¿Existen diferencias irreconciliables?

-No. No. Irreconciliables no. Ahora tenemos una serie de retos por delante. Por un lado, a nivel estatal, sobre qué vamos a hacer esta legislatura. Sobre cómo entendemos que debemos hacer oposición a un gobierno del Partido Popular, que en realidad es tremendamente débil y al que se le pueden arrancar muchas victorias. Pero para ello necesitamos tener iniciativa y entender que hacer oposición no solo consiste en protestar, también en proponer y en llegar a acuerdos. Si nuestro objetivo es ganar al PP las próximas elecciones generales y que haya un gobierno alternativo, tenemos que ser útiles ya, y demostrar a la ciudadanía que servimos para algo.

-¿La clave del éxito está en conjugar el puño en alto con una mayor flexibilidad política? ¿Conjugar calle e instituciones?

-Por supuesto. Es que no tiene ningún sentido elegir entre ambas cosas. Nuestro reto al entrar en las instituciones ha sido hacer sus paredes porosas, es decir, que lo que esté pasando en la calle puede al fin acceder a dichas instituciones. Quienes tenemos cargos públicos lo vivimos todas las semanas: nos reunimos con asociaciones, con colectivos, que además tienen ya mucho trabajo hecho, que tienen incluso mejores propuestas, y nuestro deber es servir de guías para que esas propuestas se conviertan en leyes que, de verdad, cambien la vida cotidiana de la gente. Un montón de veces habrá que salir a la calle. Recuerdo la movilización contra la ley del aborto, que finalmente se logró echar atrás... Sin embargo, como partido político no nos corresponde encabezar esos movimientos sociales, sino ayudarles y empujarles.

-¿Qué supone la marcha de Carolina Bescansa?

-Entiendo su decisión, que precisamente responde a esta lógica de la confrontación que hace que perdamos a mucha gente que ha sido fundamental para la construcción de Podemos. Como es el caso de Carolina y también de Nacho Álvarez. Dos personas que han dedicado mucho tiempo y mucha energía, y que han hecho un trabajo excepcional. Me alegra y me alivia que vayan a seguir trabajando, pero me apena que hayan tenido que dar este paso atrás porque en Podemos no sobra nadie, y todavía falta mucho.

-¿Qué le parece la 'campaña' que lleva a cabo Monedero de ensalzar a Iglesias y criticar a Errejón?

-Que así estamos decepcionando. Una de las grandes responsabilidades que tenemos es la gestión del día después de Vistalegre, porque ese día tendremos que ponernos a remar todos juntos. Para eso tenemos que construir una organización en la que opiniones distintas y gente muy diversa pueda trabajar colectivamente. Y hacer campañas de ataque público a los compañeros dificulta muchísimo ese día después. Me gusta hablar en positivo y nunca criticaré a compañeros porque piensen distinto.

-Son actitudes que recuerdan a los viejos partidos, precisamente a los que no quieren parecerse.

-Hacer críticas personales lo único que hace es embarrar el debate y hacer más difícil el día después, pero además impide hablar de propuestas políticas. Tenemos que esforzarnos para no hacer un debate sobre quién pone la cara a qué propuesta, sino en qué consiste esa propuesta.

-Dice Iglesias que si gana la propuesta de Errejón deberá ser él el líder de Podemos.

-Pablo Iglesias tiene que seguir liderando Podemos, debe seguir siendo nuestro secretario general. Ahora tenemos que dirimir que sea líder, pero de qué tipo de partido.

-Usted ha mostrado su apoyo a Errejón.

-Yo respaldo el documento de Errejón 'Recuperar la ilusión' porque es el que más propuestas ofrece. Pero todos estamos de acuerdo en que Iglesias deber liderar el partido.

-¿Ve factible salir de Vistalegre II con un proyecto unitario y útil para la ciudadanía?

-Esta semana tenemos la responsabilidad de realizar un debate sano y si lo hacemos, saldremos con un proyecto más democrático plural y útil.

-¿Se tendrán en cuenta las propuestas de Elkarrekin Podemos que abogan, por ejemplo, por un partido más descentralizado?

-Sí, claro. Me siento satisfecha por el debate que protagonizamos en Euskadi, en el que se volcaron en torno a 300 propuestas. Se hizo en varios territorios, pero nosotros tomamos la iniciativa. Tuvimos un debate presencial con 200 personas y luego votamos cuáles eran las prioridades. Y una de ellas, clarísima, es la de caminar hacia una estructura de partido en la que el poder esté más repartido y se escuchen las voces de los que no están en Madrid. Caminar hacia un modelo de carácter federal y esto implica más recursos para los diferentes territorios y más autonomía para tomar decisiones.

-¿Qué balance hace de los meses de trabajo de su partido en el Parlamento Vasco?

-Precisamente hablaba hace un momento de cómo creo que se debe hacer oposición, y el ejemplo del Parlamento Vasco, y de nuestro grupo, lo explica perfectamente; no implica ponerse a un lado, atrincherarse y protestar mucho, hacer oposición implica señalar las cosas que no nos parecen bien, pero también intentar llegar a acuerdos en temas fundamentales, como lo acabamos de hacer con la ponencia de paz y convivencia y la de autogobierno. Es decir, buscar puntos en común para sentarnos a hablar. Es importante que la gente vea que la ponencia de autogobierno, por ejemplo, fracasó en la anterior legislatura y que esperamos que en esta salga adelante. Siento orgullo cuando veo intervenir a nuestros parlamentarios y que nuestras iniciativas se aprueban.

-Finalmente en la ponencia de memoria están presentes todas las fuerzas salvo el PP.

-Sí. Y además en Euskadi tenemos retos muy grandes que abordar. Una es la cuestión de la paz y la convivencia y también está la gestión territorial. Hay que apostar por construir espacios en los que se pueda llegar a acuerdos, que es lo que quiere la sociedad vasca. Para ello, creo que nuestra presencia puede jugar un papel fundamental porque al ser una fuerza recién nacida y no tenemos mochila, en cierto sentido podemos servir de llave que desbloquee quizá posiciones de otras fuerzas políticas que estás más atrincheradas.