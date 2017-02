«Tras un año libre he demostrado que no estaba amortizado»

El 1 de marzo se cumplirá un año desde que Arnaldo Otegi salió en libertad tras seis años y medio preso por el caso Bateragune (reconstrucción de la antigua Batasuna). El líder independentista reconoce que «el tiempo perdido no se recupera, se pierde, pero he podido recuperar mi vida familiar, he podido ir al monte y ahora hasta la Real juega bien», bromea. Más allá de lo personal, se congratula de haber «cumplido un reto añadido. Demostrar que, pese a lo que decían algunos, yo ni estaba amortizado ni era una persona incapaz de amoldarme a la nueva política». Por lo demás, Otegi no ha tenido respiro y aguarda al verano para poder descansar unas semanas. «Ha sido un año de locura, de mucho trabajo y viajes. He visto que la crisis económica ha impactado en la gente. Hay incertidumbres y no certezas y se antepone el 'carpe diem' al compromiso», dice mostrando su vena de filósofo.