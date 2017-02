«Ni Pablo ni Íñigo, somos la voz de la calle»

Son la mejor evidencia de que en Podemos conviven muchas almas. Una profesora de Derecho de la UPV de 50 años, un director de proyectos audiovisuales de 36, y un joven en paro de 28. Tres representantes de un partido con poco más de tres años de vida ponen cara y voz a las tres corrientes de la formación morada. Pilar Garrido ('Pablista'), Iosu del Moral (Anticapitalista) e Iñigo Cabieces ('Errejonista') debaten en este periódico acerca de los proyectos que sus líderes defienden. ¿Pero qué les diferencia? Las ideas, aseguran. Se enorgullecen de formar parte de una formación política heterogénea y plural, defienden que es más lo que les une de lo que les separa y que las diferencias enriquecen su proyecto.

En plena cuenta atrás para Vistalegre II, los continuos enfrentamientos entre Iglesias y Errejón confirman lo que era un secreto a voces, que sí existe una brecha en la formación. Sin embargo, los ecos de la bronca llegan a Euskadi diluidos y los tres protagonistas se apresuran a desmentir a quienes hablan de ruptura: «se equivocan de pleno».

Podemos es un partido con muchas almas, pero ahora existen tres corrientes muy marcadas y cada vez más diferenciadas.

Pilar Garrido 'Pablista' Iosu del Moral Anticapitalista Íñigo Cabieces 'Errejonista' «Nuestro objetivo es gobernar en 2020 y eso solamente lo podremos conseguir si caminamos juntos» «Nos llaman radicales, pero los radicales de verdad son los que en plena ola de frío suben el precio de la luz» «Es el momento de tomar la iniciativa y de actuar, las personas que viven en precariedad no pueden esperar más»

Iosu del Moral (I.M.): Yo no creo que haya tantas diferencias. En política se habla de táctica y de estrategia, quizá en táctica sí hay diferencias, pero en estrategia no lo creo. Evidentemente cualquier fuerza del cambio es heterogénea, pero en Podemos hay un arco con menos diferencia de lo que puede haber en otro partido tradicional.

Pilar Garrido (P.G.): Estoy completamente de acuerdo. No hay que olvidar que somos un partido muy joven y que venimos de muy diferentes lugares, con diferentes sensibilidades... y esto hace que sea más compleja su articulación. Acabamos de empezar y tenemos que caminar en una dirección y con un proyecto que debemos construir entre todos.

Iñigo Cabieces (I.C.): Es verdad que hay en el partido formas diferentes a la hora de actuar. A mi juicio, es el momento de tomar la iniciativa porque las personas que están en situación de precariedad no pueden esperar más. Es decir, nos toca pasar a la acción y poner en marcha políticas que han estado sobre la mesa gracias a Unidos Podemos, pero que al final se han perdido por no dar los pasos necesarios. Hay sectores o corrientes que prefieren atrincherarse y otros, como yo, quieren convencer a los que no están y seguir asaltando las instituciones.

¿Qué le ha pasado a una formación nueva y exitosa, que marcó un hito, y que ahora se encuentra en riesgo de ruptura?

P.G.: Somos el partido de la transparencia y de las redes sociales y cualquier confrontación trasciende mucho más de lo que quisiéramos. Es verdad que, a veces, las formas nos han perdido, como cuando dimos el espectáculo con el 'hastag' «Iñigo, así no» que lanzó Pablo Echenique... Pero todo es fruto de la transparencia y de la naturalidad: no somos políticos, somos gente corriente y cometemos errores que pueden dañar al proyecto. No obstante, el propio secretario general lo ha reconocido, y ahora todas las palabras que oímos llaman a la unidad y a defender los proyectos sin cuestionar a nadie. Pero nada de ruptura.

I.M: Sobre Podemos se ha puesto una lupa que magnifica muchísimo lo que hacemos. Recuerdo al principio una polémica que hubo con Errejón y el tema de su beca universitaria. En muchas tertulias le llamaban el 'Bárcenas de Podemos'. Una comparación que no es real, pero el problema es que a la opinión pública se le trasmite una perspectiva que tampoco es real. Igual que Pilar, creo que sí hay unidad en el partido. Está habiendo colaboración en muchos ámbitos...

P.G.: Y en ámbitos importantes.

I.C.: Yo diferenciaría unidad de uniformidad. Puede haber unidad y gente que opina de manera diferente. Más aún en un partido tan plural como el nuestro; hay gente como yo que viene de defender Euskal Herria desde un punto de vista más abertzale o como Pilar, que viene de Izquierda Unida... Pero es importante que no nos olvidemos de Euskadi, no podemos ser solamente la voz de Euskadi en Madrid.

¿Dónde están las diferencias entre corrientes? ¿Es una pugna de ideas o un pulso de egos?

P.G.: Compartimos muchas cuestiones, pero claro que hay diferencias de ideas. En 'Podemos para todas' tenemos unos objetivos claros, como confrontar la normalización que se quiere hacer de la precariedad, de los recortes, de la falta de derechos. Nosotros no vamos a asumir esa normalización y creemos que se debe crear un bloque político y social que plantee un modelo alternativo de cambio real. Para lograrlo es fundamental que no nos parezcamos a los partidos de siempre. ¿Y esto qué significa? Que Podemos es un instrumento de transformación social y, por lo tanto, debemos actuar como partido político no solo en las instituciones, también en la calle y en las movilizaciones... porque sin esa fuerza popular no se podrá dar un cambio real. Y no vamos a ir de la mano de aquellos partidos que quieren maquillar la realidad.

I.M.: Nosotros coincidimos con la corriente 'pablista' en que el cambio político pasa por no dar concesiones a los partidos del régimen -bien el PP en el Estado, bien el PNV en Euskadi-, y apostamos por un Podemos que no esté domesticado. Desde el sector anticapitalista lo hemos dicho claro: seguimos hablando con claridad de las consignas del 15-M. Cuando nos llaman radicales, desde 'Podemos en movimiento' decimos que, aquí al lado, tenemos un país que es Francia, cuyas eléctricas están nacionalizadas... y no es ningún país de la antigua Unión Soviética. Entendemos que los verdaderamente radicales son esos señores que en plena ola de frío suben el precio de la luz. Señores que juegan a la banca al servicio de las élites. Y no queremos domesticar nuestro discurso en las instituciones. Somos radicales de la democracia. Las diferencias en Podemos se buscan en lo político y están en lo organizativo.

I.C.: Es verdad que desde las instituciones se dan grandes conquistas sociales que luego repercuten en una mayoría, pero no creo que sea en detrimento de una actividad en la calle. Yo no tengo ningún cargo político, soy un simple militante que trabaja con diferentes movimientos sociales. Comparto aspectos de 'Recuperar la ilusión', el documento de Errejón, porque algunos ya los hemos trabajado en Euskadi. ¿'Errejonista' o 'pablista'? Pues yo soy de aquí. Pero, insisto, me identifico con el documento de Errejón.

¿Pero perciben un pulso de egos?

I.M.: Pulso de egos tienen Susana Díaz y Pedro Sánchez o Aznar y Rajoy. Mucha gente que hace política lo hace con pasión. Gestionar recursos humanos es complicado. Pilar y yo podemos tener una bronca en un despacho pero luego tomar tranquilamente una cerveza.

P.G.: Yo tampoco lo creo. Es verdad que a veces se personaliza y lo que trasciende es la imagen de los líderes. Confrontamos ideas, no caras.

I.C.: Yo siento que el debate está excesivamente masculinizado y estatalizado. Y los medios se centran en unos señores de Madrid que toman las decisiones desde allí. Es importante que esos debates se den allí, pero también aquí, en Euskadi, para que podamos intervenir más.

P.G.: Tengo que decir que somos muchas las mujeres que estamos construyendo Podemos.

Iglesias ha insistido en que si su proyecto no es el más votado dejará el liderazgo de Podemos...

P.G.: Es que quien debe liderar un proyecto es la persona cuyas ideas sean las más votadas. Iglesias siempre ha sido coherente y si no sale ganador, lo lógico es que tome las riendas el que lo sea.

I.M.: Creo que el liderazgo de Pablo no es discutible porque, de hecho, las otras dos corrientes no presentan candidato a secretario general. Nuestro proyecto 'Podemos en movimiento' se puede asemejar más al de Pablo que al de Íñigo en algunos casos. Pero si ganase nuestro programa, entonces nuestra labor sería convencer a Pablo de que se quedase.

I.C.: Entiendo que si una persona no triunfa deje de liderar su proyecto. Pero estoy seguro de que la idea que se imponga en Vistalegre II no será con grandes mayorías, todo lo contrario, con unas diferencias mínimas. Hay que intentar acercar posiciones... En cuanto al líder, no hay debate alguno, todos queremos que Pablo sea secretario general.

¿Es el mejor líder?

I.C.: Es el que han elegido las bases. La política tiene que estar por encima de las personas y las siglas. Pero tampoco vamos a negar que también está llena de simbologías. En España si hablas de Transición, hablas de Suárez; si hablas de socialismo, de Felipe González; si hablas de la izquierda, de Anguita, y si hablamos de Podemos, de Pablo. Él es el sujeto perfecto para ser líder y Podemos es la herramienta política perfecta para lograr el cambio.

¿Y Errejón?

I.C.: No creo que sea el momento de hablar de secretarios generales.

¿El ganador de Vistalegre deberá integrar a todas las corrientes?

I.M.: Al día siguiente tenemos que ser uno, como siempre lo somos. El problema es que venimos de una cultura política donde la gente no entiende que haya debate.

Pero la gente de la calle no percibe un debate sino una guerra de líderes...

P.G.: Pero esa percepción no es real. Nosotros hacemos hincapié en que de Vistalegre tenemos que salir unidos y con consenso. El objetivo es gobernar en 2020, y eso solo lo vamos a conseguir si vamos juntos. Un proyecto donde la diversidad confluya en un objetivo común.

I.M.: Es que llegará un día en que no estén ni Pablo, ni Íñigo, ni Miguel... Igual ni Podemos. Por eso hablábamos antes de las caras y las siglas. Pero habrá gente queriendo impulsar proyectos políticos de cambio que mejoren sus vidas.

I.C.: Totalmente de acuerdo. No se trata de líderes sino de seguir construyendo un proyecto para las mayorías sociales. Y para que haya proyecto tiene que haber debate.

Podemos surgió de los movimientos populares como un partido agitador. Pero, ¿es útil en las instituciones? ¿se nota su presencia?

P.G.: Podemos debe saber conjugar la calle con las instituciones. Yo soy senadora en Madrid, y tanto en esta institución como en el Congreso hemos planteado iniciativas llamativas, como las que tienen que ver con los cortes de luz, y ha sido la fuerza social la que nos ha llevado a proponer estas iniciativas y ha movido a los partidos del régimen a tomar medidas, que no son las más idóneas, pero se han movido del 'no'. Es decir, hemos conjugado perfectamente la presión social con la presentación de propuestas. Aunque luego el mérito se lo han llevado otros.

I.C.: Pilar ha dado en el clavo: la medalla se la han puesto otros. Nosotros ponemos el debate sobre la mesa y otros toman la iniciativa. Pero hay compañeros que consideran que nada es urgente. Yo pienso lo contrario, que tenemos que ser útiles desde ya, no podemos esperar a tener grandes mayorías, hay que actuar ya.

P.G.: Ahí estás muy equivocado. Hemos tenido la iniciativa tanto en la calle como en las instituciones. Pero debemos tener claro que no hemos venido a mantener el sistema del régimen. Podemos no ha venido para parchear, ha venido para cambiar.

I.C.: Pero eso no es excusa. Lo que se ha hecho es precisamente parchear. El salario mínimo interprofesional, por ejemplo. ¿Qué era preferible que Podemos hubiera llevado la iniciativa hasta el final o que ahora tengamos un parche que no supone una mejora para nadie?

P.G.: Estás haciendo trampa. Es como si le preguntas al señor que lleva en paro muchos años si prefiere seguir en paro o trabajar por un salario indigno. ¿Qué va a decir? Pues trabajar por un salario indigno. Porque tiene que comer. Podemos no está para eso.

I.C.: Pero se ha quedado el salario indigno. Hay que llevar las iniciativas hasta el final.

I.M.: Este es un viejo debate... de hace más de un siglo: reforma o revolución. Desde la corriente anticapitalista, el análisis que hacemos es que todos salimos de un punto de indignación, el 15-M. Y se hace la siguiente reflexión: no vale solo con la calle, hay que cambiar las cosas desde las instituciones y hay que coordinar esos dos ejes. Podemos empieza a entrar en las instituciones, y no es fácil. Y la realidad es que seguimos indignados. Nos llaman radicales a los que queremos solidaridad. Radical es el que pone vallas. ¿Cómo vamos a ser radicales los que pedimos humanidad? Podemos no es ni Pablo, ni Íñigo, Podemos es la voz de la calle.