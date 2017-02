Otegi: «Necesitamos ser un Estado e intentaremos seducir a sectores del PNV, Podemos y CC OO»

Arnaldo Otegi (Elgoibar, 1958) cumplirá a final de este mes un año en libertad. 365 intensos días en los que sin tiempo para aterrizar ha afrontado una tarea política agotadora: preparar dos elecciones, cohesionar Sortu y rematar su refundación, avanzar en el desarme de ETA y la situación de los presos, y sentar las bases para reestructurar la coalición EH Bildu. Y todo ello, con Cataluña en el horizonte en su intento de activar una vía soberanista para Euskadi.

-Usted ha estado recientemente en Cataluña en una conferencia. ¿Palpó efectivamente una aceleración del proceso soberanista?

-Lo que he percibido es que la Generalitat y su presidente van a hacer el referéndum. Vamos a un choque de trenes. Nada va a ser igual en los próximos meses en el Estado español ocurra lo que ocurra. Y si no se produce el referéndum, irán a una declaración de independencia que abrirá un periodo de transición con dos legalidades que se puede prolongar más o menos en el tiempo.

-Se habla de medidas para frenar el referéndum como cerrar colegios electorales, suspender la autonomía, etc. ¿Se pueden sortear las barreras del Estado?

-El Estado es ya perdedor tanto si no deja hacer el referéndum, porque no tendría sentido democrático, como si lo permite, porque sería un precedente para otros. Su problema es que no tiene estrategia. Su última esperanza era que fracasaran los Presupuestos catalanes pero no ha ocurrido. Y su 'operación diálogo' me consta que es inexistente.

-Parafraseando al diputado del PNV Aitor Esteban, ¿de qué rayos hablaba usted cuando dijo que la independencia de Cataluña hacía peligrar el Concierto económico?

-Si Cataluña se convierte en nación soberana, el Estado es inviable económicamente. Lo dice cualquier economista. Y en ese caso, no vamos a tener Concierto. Evidentemente, todo el dinero de los vascos no sustituiría el espacio catalán. Yo no dije eso. Pero parte sí lo sacarán de donde hay, de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Por no hablar de si suspenden la autonomía catalana.

-¿La incertidumbre en torno al futuro de Cataluña puede provocar un retraimiento en Euskadi para emprender una vía soberanista?

-Hay dos actitudes: el retraimiento o aprovechar para hacer nuestras reclamaciones históricas. Es posible que alguien considere que seguir el camino catalán dé miedo. Pero lo que va a dar realmente miedo en términos económicos, de pensiones, culturales y de respeto, es quedarse en el Estado español si Cataluña se va.

-¿Está EH Bildu jugándosela a un cara o cruz? ¿Si el 'procés' no triunfa lastraría su vía vasca?

-¿Qué es que salga bien o mal? Cataluña ya está ganando porque ha puesto el debate sobre la mesa de forma democrática y a nivel internacional. Ya no es posible la derrota. Y aquí se puede dar la paradoja de que mientras estemos debatiendo la reforma de un nuevo Estatus, el Estado intervenga la autonomía catalana. Estaríamos de acuerdo con un marco pactado a la escocesa, pero con el Gobierno español es imposible.

«Pase lo que pase en Cataluña, nada va a ser ya igual. Va a dar miedo quedarse en España»



«Ni el PNV ni Urkullu están en la apuesta soberanista, pero ello no es óbice para que empecemos a caminar»

«El trabajo de la izquierda abertzale para cerrar el ciclo de la violencia dará frutos más pronto que tarde»

-¿En Euskadi valdría el 50% más uno para validar la independencia?

-En términos democráticos vale, aunque aspiramos a que esa mayoría sea mayor. El debate es artero, porque el 49% sí vale para que no haya independencia. Pero ese debate habrá que hacerlo cuando tengamos el derecho a decidir.

«De la brocha al pincel»

-¿Empezar a construir un Estado solo por la Comunidad Autónoma Vasca es un baño de realismo respecto a la historia reciente de la izquierda abertzale?

-Ya no estamos en la fase de resistencia o reivindicación, sino en la de construir con eficacia, con una estrategia confederal. Hemos pasado de la brocha gorda al pincel.

-Se le vio hablando con Andoni Ortuzar en el acto de memoria histórica de Elgoibar. ¿Cuáles son los asuntos pendientes con el PNV?

-Hay que empezar a caminar en una alianza por un proceso unilateral soberanista junto a la mayoría sindical (ELA y LAB). Con el PNV habrá acuerdos en otras cosas, pero no para un proceso soberanista porque no está en esa apuesta pese a la debilidad histórica del Estado español. El PNV y el lehendakari están en un intento por reformar el Estatuto en los márgenes que plantea la legislación española. Y ahí no estaremos.

-¿Y qué margen de juego queda para un proceso soberanista si el principal partido no está?

-Que no esté el PNV no es óbice para que empecemos a caminar. Dependerá del nivel de movilización que logremos que el PNV pueda sumarse. Su dirección no está en estos parámetros, cosa legítima y respetable, pero buena parte de sus bases sí.

-¿Van a tentar a las bases peneuvistas o a sectores próximos al exlehendakari Ibarretxe?

-Hay que hacer un debate serio sobre qué necesita este país en un momento de gran inestabilidad en el Estado, Europa y el mundo. Necesitamos ser un Estado para proteger a los vascos y vascas, en términos sociales, económicos y climáticos, de las que nos va a caer en forma de recortes. En esa dirección vamos a ir y estamos convencidos de que tendrá un efecto arrastre de sectores del PNV, de gente de Podemos o del sindicato Comisiones Obreras (CC OO). Vamos a intentar seducirles en términos democráticos. Nos consta que hay sectores en el empresariado vasco y afines al PNV que comparten este diagnóstico.

-Donde sí han coincidido PNV y EH Bildu es en apoyar al expresident Mas en el Parlamento Vasco.

-Me parece positivo. Me decepciona la posición de Podemos. Aquí no se plantea la solidaridad con una autoridad política inmersa en supuestos casos de corrupción, sino la solidaridad con un president que se sienta en el banquillo por poner urnas para que su pueblo se expresara democráticamente. El tiempo de ponerse de perfil se ha agotado.

-Por el contrario, PNV y EH Bildu se han enfrentado en Vitoria. ¿El órdago del alcalde Urtaran ha hecho recular a EH Bildu?

-No lo veo así. Urtaran ha planteado un chantaje y encima habla de ambiciones personales de Larrion, cuando nuestra única ambición es hacer una Gasteiz más justa.

-¿Qué supone para ustedes tener que lidiar la política penitenciaria con el Gobierno del PP?

-No jugamos la partida con el Estado, sino con nuestro pueblo y la comunidad internacional. El PP va a retorcer las leyes pero nuestro horizonte es una nación sin presos políticos y vamos a intentar que utilicen todos los mecanismo jurídicos.

-EH Bildu quiere invitar al PP a su ronda de contactos sobre paz. ¿Es posible si no se rebaja el tono de calificativos hacia los populares como el de «enemigos de la paz»?

-Hay sectores en las cloacas del Estado y en los aledaños del PP, y quiero precisar que no me refiero ni a los concejales que han sufrido la violencia de ETA ni a sus familias, que vivían más cómodos en la situación anterior. Esos sectores creen que eso les da réditos pero no es así, y en el País Vasco les lleva a la marginalidad política. Volviendo a la relación con el PP vasco, no creo que el problema sea el desarme dialéctico aunque, si fuera posible un acercamiento, no habría problema.

-El lehendakari les pidió la semana pasada que aclaren su postura ante el suelo ético. ¿Cuál es?

-EH Bildu, Podemos, PNV y PSE han acordado las bases para la puesta en marcha de la ponencia de paz y convivencia. Esta fue la noticia positiva. Sin embargo, al día siguiente el lehendakari da muestras de su contrariedad interpelando una vez más a EH Bildu. Esta actitud podría sugerir una posición de incomodidad con nuestra presencia en esta ponencia. Quizás porque hubiera preferido al PP en esa comisión y a la izquierda independentista fuera.

-¿Supone un problema para ustedes que se incluya en las bases la coletilla de 'deslegitimar a ETA'?

-El trasfondo es que se quiere que la izquierda independentista asuma un relato que no es el suyo. Nosotros estamos a favor del reconocimiento del daño causado, de que no se vuelvan a producir violaciones de derechos humanos y de que se mantenga la memoria de las víctimas, pero no estamos dispuestos a decir lo que ellos quieren que digamos. Estamos dispuestos a compartir relatos y, al final, hacer un epílogo que ponga las bases para que no vuelva a suceder esto nunca jamás.

-¿Qué le pareció el viaje de Urkullu al Vaticano en busca de un gesto de la Iglesia para el final de ETA?

-Todas las gestiones que se hagan nos parecen positivas. Dicho esto, la publicidad de algunas gestiones no buscan favorecer el proceso sino tratar de rentabilizarlo o patrimonializarlo. Esa visita y la publicidad que se dio a la misma no han favorecido en nada el buen desarrollo del proceso y hasta ahí puedo leer. A partir de ahí lo que quiero transmitir a la sociedad vasca es un mensaje de confianza: a pesar de los obstáculos, la izquierda independentista sigue trabajando con discreción para que haya nuevos e importantes avances en el proceso de cierre ordenado del ciclo anterior. Y ese trabajo, para disgusto de los Estados, acabará más temprano que tarde dando frutos.

-¿Cree que el lehendakari busca ponerse la medalla?

-El alarde publicitario de esa visita transmite esa impresión.

-ETA está determinada a culminar este año el desarme. ¿Luego, debe disolverse o no?

-Tras el desarme tendría que abordarse un debate sobre la desaparición de esa organización de la escena política. Hay que ir paso a paso.