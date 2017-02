«Hay que limpiar el discurso del odio en los ambientes y pueblos ligados a Batasuna»

La diputada del Parlamento europeo por UPyD , Maite Pagazartundúa, ha denunciado esta mañana en Andoain, en el catorce aniversario del asesinato de su hermano Joseba por ETA, la necesidad de "limpiar a fondo el discurso del odio en ambientes y pueblos de Euskadi ligados a Batasuna". Pagazartundúa subrayó la necesidad de recordar a su hermano porque de lo contrario "en la desmemoria buscada de Andoain habría un elemento más en el enmascaramiento de los prejuicios, de los cientos de vecinos que pidieron a gritos por estas mismas calles el asesinato de los que no pensaban como ellos. No soportan, tienen odio a aquel que no es nacionalista vasco".

Maite Pagazatundúa ha señalado que hay que "seguir profundizado en ese odio enmascarado". Con este fin, ha mostrado un atestado de la ertzaintza de 2005, dos años después del asesinato de Joseba, en el que "el miembro de ETA 'legal' Gurutz Aguirresarobe Pagola -detenido en 2010- muestra el inmenso odio y desprecio por quien no piensa como ellos. De un individuo -subraya la europarlamentaria- que no solo no se arrepiente de sus actos, dos años antes había asesinado a Joseba, sino que en público disfruta amenazando a policías y jueces, y desea la muerte de todos los españoles".

Maite Pagazartundua ha indicado que el conocimiento público del atestado "es una aportación positiva para que nuestros hijos y nietos vivan de una manera mucho menos tóxica".

El acto, celebrado junto a la escultura de Agustín Ibarrola en memoria de las víctimas de ETA, reunió a numerosos amigos de 'Pagaza'. Ha contado con la presencia de su viuda, Estibaliz Garmendia; la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, el filósofo Fernando Savater, Gorka Maneiro y Teo Santos, de la Asociación de Ertzainas y Familiares Victimas del Terrorismo.

Joseba Pagazartundúa fue asesinado el 8 de febrero de 2003. El atentado tuvo lugar a las 9,55 horas. Era sábado. Un terrorista le disparó tres tiros mientras tomaba café en el bar Daytona. El sargento de la guardia municipal tenía 45 años, estaba casado y era padre de Alain y Ander, de nueve y catorce años.