«EH Bildu debe ser un frente amplio no solo de partidos»

Sortu acaba de terminar su refundación. ¿Ha tenido usted mucho trabajo para conciliar las distintas visiones sobre lo que debe ser la izquierda abertzale del siglo XXI?

-Ha sido un debate largo con muchas novedades de participación y estrategia. La dirección ha sido avalada con el 86% y la ponencia por el 90%. Era consciente de que tenía que jugar un papel, como me pedía la gente, para reordenar la izquierda abertzale, y no ha sido complicado. Hemos rejuvenecido la dirección de la izquierda abertzale con gente muy cualificada. Yo, con otros como Rufi (Etxeberria), somos el eslabón entre la trayectoria histórica y las nuevas generaciones. Ese es el papel que nos toca.

-Hay voces en la izquierda aber-tzale que creen que usted es el único líder capaz de aglutinar a todos. ¿Esto puede ser un problema dentro de unos años cuando a Otegi le toque irse?

-No tengo esa preocupación. Tenemos un periodo de algunos años en los que no va a haber problemas de cohesión en la izquierda independentista. A futuro lo que me preocupa es dejar instalada una cultura de que se puede hablar y debatir de todo pero cuando se toma una decisión, vincula a todos.

-Los críticos de ATA han acusado a Sortu de agresiones. ¿Tiene arreglo está situación?

-El relato de ATA de los hechos en El Antiguo es falso. Basta con preguntar a hosteleros, vecinos o la comisión de txosnas. Es un sector manifiestamente minoritario que rompió con la izquierda abertzale cuando el cambio de estrategia en 2009. Eso sí, haber tratado de dividir a la izquierda independentista es favorecer los intereses del Estado. Pero la izquierda abertzale seguirá manteniendo una actitud responsable y de contención.

-Ahora toca reestructurar EH Bildu, donde usted jugará un papel público importante. ¿Los partidos socios deben salvaguardar su autonomía, como reclama EA, o cederla a la coalición?

-Los partidos tienen que salvaguardar su identidad. Comparto la reflexión de EA. No planteamos un frente amplio en el que se diluyan los partidos, pero tampoco exclusivamente de partidos. Debe haber equilibrio. En la dirección de EH Bildu, en ese espacio de convergencia y suma, hay que dar voz y representación a los sectores que no pertenecen a ningún partido.

-Aralar sí se replantea su futuro. ¿Podría fusionarse con Sortu?

-No lo contemplo a corto plazo. La pluralidad es una virtud a preservar en EH Bildu. En ese sentido, tanto Aralar como EA, Alternatiba o Sortu aportamos perspectivas, vivencias y trayectorias diferentes que enriquecen colectivamente a esa gran unidad popular en construcción que quiere ser EH Bildu.

-¿Cómo observa la bronca interna en Podemos? ¿Les alivia en términos de competencia electoral en Euskadi?

-Predije que en las autonómicas estaríamos bastante por delante de Podemos y se cumplió. Para los que somos de izquierdas es triste contemplar determinados espectáculos. Quienes anunciaban la política nueva han incurrido en dinámicas de política vieja muy pronto. Podemos es un partido que ha envejecido prematuramente. Hay quienes hacen el cálculo electoral de que es un rival más débil, pero me da pena que en el Estado se debiliten quienes plantean propuestas democratizadoras.

-También hay marejada en el PSOE. ¿Patxi López puede ser la vía intermedia?

-Lo que veo en el PSOE es un suicidio con publicidad. Nadie pensaba que iba a salir el 'Brexit', que iba a ganar Donald Trump y ahora nadie piensa que pueda ganar Pedro Sánchez. Pero Sánchez puede ganar. No sé cómo acabará esto pero la batalla que va a dar Sánchez puede escindir al PSOE. Deben hacer un debate serio y reconocer que este es un Estado plurinacional con derecho a decidir, como hizo Sánchez, aunque desgraciadamente después de ser secretario general.