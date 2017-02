Urkullu acusa a Rajoy de «dejación» a Euskadi

El lehendakari ha acusado al presidente Mariano Rajoy de “dejación” a Euskadi por no responder durante cinco años a las reivindicaciones trasladadas por él en favor “de los intereses vascos”. Iñigo Urkullu ha asegurado que esa actitud del Gobierno central es la razón por la que no asistió a la conferencia de presidentes del pasado enero. “Por respeto al Estatuto, por dignidad, y como llamada de atención” a Rajoy, ha justificado el lehendakari en su respuesta a Alfonso Alonso. Urkullu ha confirmado además que “hasta hoy” no ha obtenido respuesta a su petición al presidente para reunirse y recuperar la relación “bilateral”.

El líder del PP vasco, Alfonso Alonso, el autor de la pregunta en el pleno de control, ha instado a Urkullu a defender los intereses de los vascos y a “no hacer lo mismo que Puigdemont” y ausentarse de los foros en los que se tratan asuntos que interesan a Euskadi.