La crisis de Vitoria abre una grieta en la relación entre el PNV y EH Bildu

Vitoria es el flanco más débil del acuerdo de coalición entre el PNV y el PSE porque es la única institución vasca donde ambos partidos no cuentan con una posición holgada, así que no es de extrañar que haya sido el primer gobierno en el que los jeltzales han visto amenazada su privilegiada situación de poder. Tampoco sorprende que el primer partido de la oposición en el Parlamento Vasco, EH Bildu, haya aprovechado ese punto débil para cobrarse el 'favor' que le hizo al PNV en 2015 para que Gorka Urtaran alcanzara la Alcaldía de Vitoria, a pesar de ser la tercera fuerza en el Ayuntamiento, por detrás del PP y de la propia coalición soberanista. La decisión de EH Bildu de no facilitar los segundos Presupuestos del regidor jeltzale ha provocado una crisis sin precedentes en Vitoria que ha llevado al alcalde a convocar una cuestión de confianza para el próximo lunes. Una medida excepcional que ha causado la primera grieta de la legislatura en las relaciones entre el PNV y EH Bildu.

El golpe de efecto que dio el lunes Urtaran para asegurarse la aprobación de los Presupuestos, al vincularlos a una cuestión de confianza que pone en riesgo su continuidad en el cargo, fue interpretado por todos los grupos de la oposición como un órdago del alcalde. En caso de serlo, las diferentes reacciones que se dieron ayer entre los portavoces del Ayuntamiento de Vitoria apuntaron a que el órdago le puede salir bien. Miren Larrion (EH Bildu) avanzó que su postura de cara a la cuestión de confianza del lunes se inclina hacia una abstención, al igual que la del resto de la oposición con la única excepción del PP, por lo que Urtaran podría salvar el trance y aprobar los Presupuestos.

Para que eso sea posible, el alcalde apurará estos días las negociaciones con las formaciones que posibilitaron su elección en junio de 2015 (EH Bildu, Podemos e Irabazi) y confiará en que las asambleas que la coalición abertzale y la formación morada tienen previsto celebrar este sábado no se muevan de la esperada abstención. Finalmente, parece que imperará la apelación al «cambio» que posibilitó la llegada de Urtaran a la Alcaldía de Vitoria. El resto de los partidos se tendrán que conformar con criticar las formas empleadas por el regidor para salvar las cuentas.

REACCIONES



Gorka Urtaran Alcalde de Vitoria (PNV) «EH Bildu debe tener altura de miras para superar este bloqueo político» Miren Larrion EH Bildu «El alcalde ha abierto las puertas al PP, pero mantenemos la apuesta por el cambio» Leticia Comerón PP «El pacto que llevó a Urtaran a la Alcaldía se dinamita con la mayor crisis de Vitoria»

La principal razón de que Urtaran esté cerca de salvar la cuestión de confianza es la imposibilidad de que los dos principales grupos del Ayuntamiento, PP y EH Bildu, se pongan de acuerdo para proponer un candidato alternativo. Si Urtaran perdiese la cuestión de confianza en el pleno del lunes, la oposición tendría que presentar una moción de censura contra el alcalde en el plazo de un mes, un trámite que requiere de la propuesta de un candidato alternativo. Es decir, el riesgo que asumió Urtaran con su órdago estaba bastante medido.

Más allá del Ayuntamiento

Como la crisis de Vitoria parece que no tendrá consecuencias drásticas a corto plazo, ayer muchas miradas se dirigieron a la quiebra de confianza que esta disputa puede provocar entre el PNV y EH Bildu, los dos grandes protagonistas de esta historia. Ambas formaciones se acusaron mutuamente de poner en riesgo el «cambio político» que se inició cuando acordaron desalojar a Javier Maroto (PP) de la Alcaldía, a pesar de que había sido el candidato más votado en las elecciones de 2015. Ayer la disputa entre nacionalistas trascendió las paredes del Ayuntamiento vitoriano y llegó hasta las más altas instancias. Aunque los dirigentes de ambos partidos trataron de que no pasara a mayores.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, acusó a la «candidata» Miren Larrion, portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento, de «ponerse nerviosa» porque el cambio «se está consolidando» en Vitoria de la mano de Urtaran, por lo que «ha decidido adelantar dos años y pico el inicio de la campaña electoral». Ortuzar respaldó la decisión del alcalde de presentar una cuestión de confianza y aseguró que su partido «no permitirá que PP y EH Bildu paralicen Vitoria». El líder del PNV consideró contradictorio que la coalición soberanista haya facilitado los Presupuestos de la Diputación de Álava y no los de Vitoria, y lo achacó al afán de «notoriedad» de Larrion.

El alcalde Urtaran, por su parte, reclamó a EH Bildu «altura de miras» y le pidió que se abstenga en la votación del lunes para superar el «escenario de bloqueo político».

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, mostró su esperanza de que la crisis de Vitoria se pueda reconducir sin truncar el «cambio», y confió en que no afecte a la relación que su coalición mantiene con el PNV a nivel de Euskadi. «El camino de los órdagos no lleva a ninguna parte, lo que hay que hacer es cumplir los grandes acuerdos», afirmó.

La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento, Miren Larrion, censuró que la vía elegida por Urtaran «abre las puertas al PP», aunque se mostró partidaria de «desactivar» la crisis y mantener la apuesta por el cambio en Vitoria.

Entre el resto de los grupos, el PP fue el único que avanzó un «no rotundo» en la votación de la cuestión de confianza del alcalde. La portavoz popular en el consistorio, Leticia Comerón, consideró que esta crisis -«la mayor de la historia del Ayuntamiento», dijo- «dinamita» el pacto que llevó a Urtaran a la Alcaldía.