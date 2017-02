El PP es el único grupo que anuncia ya un «no rotundo» a Urtaran y sus presupuestos

El PP, grupo con más concejales en el Ayuntamiento de Vitoria, es el único que ha anunciado ya un "no rotundo" a la cuestión de confianza a la que se someterá el alcalde, Gorka Urtaran (PNV), con el fin de aprobar los presupuestos de la institución para 2017.

Urtaran ha convocado el próximo lunes un pleno para debatir esta iniciativa, inédita en Vitoria, unos días después de que el pleno del consistorio tumbara sus presupuestos con el rechazo del PP y EH Bildu.

Todas las miradas están puestas en estos dos grupos, ya que con la abstención de uno de ellos el alcalde lograría la confianza y aprobar las cuentas para un año que considera "clave".

El equipo de gobierno municipal se apoya en los 5 concejales del PNV y los 4 del PSE. El PP tiene 9 concejales, EH Bildu 6, Podemos 2 e Irabazi 1.

Leticia Comerón (PP) ha sido la única hoy que ha anunciado la postura de su grupo en el pleno del lunes, que va a ser de un "no rotundo" al alcalde que, ha recordado, fue elegido con un "pacto de perdedores que no ha servido para nada y que no queda nada de él".

La portavoz popular ha insistido en que ese pacto con EH Bildu, Podemos e Irabazi que hizo alcalde al candidato del PNV "se ha dinamitado", y ha pedido responsabilidades a los grupos que le auparon a la Alcaldía en detrimento del PP.

Urtaran, que estos días celebrará reuniones con los grupos para intentar lograr un acuerdo de última hora, ha pedido a EH Bildu "altura de miras" y que se abstenga en la votación del lunes para superar el "escenario de bloqueo político".

A la coalición abertzale también se ha referido el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, quien ha acusado a la "candidata" Miren Larrion, portavoz en el Ayuntamiento, de "ponerse nerviosa" porque el cambio que su grupo apoyó para desbancar al PP de la Alcaldía "se está consolidando" de la mando de Urtaran y "ha decidido adelantar dos años y pico el inicio de la campaña electoral".

La coalición abertzale celebrará el sábado una asamblea para decidir qué hacer en la votación, aunque Larrion se ha mostrado partidaria de "desactivar" la actual situación de "bloqueo" para poder seguir apoyando "el cambio" que posibilitó que Urtaran fuera el elegido.

Larrion ha sido muy crítica con el alcalde por recurrir a la cuestión de confianza para aprobar las cuentas, una fórmula que va a mostrar la debilidad del gobierno municipal y dará "un balón de oxígeno" al PP en su idea de recuperar la Alcaldía y mantener su discurso de que fue la primera fuerza en las pasadas elecciones.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha mostrado su esperanza en que lo sucedido en Vitoria no trascienda a la relación que mantienen con el PNV en toda Euskadi.

Otro de los grupos que auparon a Urtaran a la Alcaldía de Vitoria, Podemos, ve "previsible" su abstención en la cuestión de confianza presentada por el alcalde, aunque la decisión definitiva la tomará tras consultar a los órganos y bases del partido.

Los dos concejales de la formación morada se abstuvieron en la votación sobre las cuentas, después de llegar a un acuerdo con el equipo de Gobierno municipal PNV-PSE por el que se aceptaban algunas de sus propuestas.

El edil de Irabazi, Óscar Fernández, ha considerado por su parte que la cuestión de confianza "no es la herramienta adecuada para trabajar en un clima de acuerdos y consenso".

Fernández ha insistido en que la actual situación es un "fracaso" y ha defendido un cambio en la forma de gobernar de Urtaran de manera que "haga partícipe a todos los grupos en el día a día" de la actualidad municipal.