El PNV se mantiene a la espera de los Presupuestos de Rajoy y no cree que la pugna en el PSOE le dé ventaja

Solo hay dos combinaciones posibles para que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 salgan adelante: una abstención del PSOE al estilo de la que permitió la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno o el apoyo del PNV a los partidos que votaron a favor de esa investidura (PP, Ciudadanos y Coalición Canaria). Esa doble opción hace que el foco se dirija, según el día, de los socialistas a los jeltzales y viceversa. La situación ideal para Rajoy sería un acuerdo con el PSOE que le permitiera aprobar las cuentas de forma holgada en el Congreso, pero la decisión de Pedro Sánchez de optar a las primarias de los socialistas ha elevado la incertidumbre sobre la posibilidad de ese hipotético respaldo. El foco vuelve por tanto al PNV, que podría convertirse en la opción prioritaria para el Gobierno, aunque fuentes del partido que dirige Andoni Ortuzar insisten a que, por el momento, no se ha iniciado ninguna negociación.

Tampoco hay novedades sobre la reunión pendiente que el presidente del Gobierno tiene con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y que podría contribuir a engrasar las relaciones con las instituciones vascas. De hecho, el partido jeltzale no descarta que el PP pueda renunciar a presentar el proyecto de Presupuestos si no tiene mínimamente segura su aprobación. Y la situación de pugna interna que atraviesa el PSOE no es el mejor escenario para dar nada por seguro.

Rajoy habló el pasado viernes de «contactos previos» con el PNV para explorar su respaldo a los Presupuestos, pero fuentes jeltzales señalaron ayer que hay «cero novedades» en cuanto a que se haya iniciado una negociación real, más allá de los contactos habituales que puedan existir entre ambos partidos. «No vamos a hacer público si se produce un contacto o una conversación entre dirigentes, pero sí podemos decir que no hemos recibido ningún papel o documento relacionado con el proyecto de Presupuestos», señalan desde Sabin Etxea. El PNV recuerda que ya mostró su disposición a hablar si el Gobierno o el PP lo solicitan, pero aclara que sigue reclamando «hechos concretos que vayan más allá de las palabras».

Los jeltzales no entran a valorar la posibilidad de que la complicada situación interna que atraviesa el PSOE, con unas primarias a la vista, pueda colocar a los cinco diputados del PNV en el Congreso en una situación de ventaja en la negociación con el Gobierno. «Esas lecturas pueden corresponder a la prensa o los analistas políticos, pero ni valoramos la situación interna de otros partidos ni vamos a interpretar cómo puede repercutir esa situación en la postura de un tercero, en este caso el PP», señalan en Sabin Etxea.

«La prueba del algodón llegará cuando nos trasladen el proyecto de las cuentas», destacan, aunque el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, mantiene su teoría de que el Gobierno podría optar por no presentar los Presupuestos y prorrogar los del año pasado.