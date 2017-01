La Generalitat insiste en que podría avanzar el referéndum

Desde dos frentes y a través de dos de sus pesos pesados, el Gobierno catalán ha insistido esta mañana en que se plantea avanzar la fecha del referéndum, previsto como muy tarde para la segunda quincena de septiembre de este año. "La mejor respuesta a la inhabilitación de Forcadell sería dar voz a los ciudadanos" y por tanto sería avanzar la consulta, ha afirmado el vicepresidente, Oriol Junqueras.

Por su parte, la consejera de la Presidencia, Neus Munté, ha señalado que "es evidente que se puede hacer antes si las circunstancias lo aconsejaran. Pero nuestro horizonte fijado es no ir más allá de septiembre para tenerlo todo a punto y preparado, y para situar la fecha al servicio de nuestra estrategia".

El vicepresidente catalán y conseller de Economía cree que la fecha podría saberse en el mes de abril, cuando el Ejecutivo autonómico lo tenga todo preparado y esté en disposición de convocar la votación en cualquier momento. "Se puede hacer antes de septiembre si las circunstancias lo aconsejan", ha asegurado Munté. "Vivimos una situación excepcional y con la extrema judicialización de la vida política catalana" que hay, podríamos "replantearnos el calendario", ha rematado.

Artur Mas sitúa el referéndum «en torno al verano» El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha abierto este martes la posibilidad de que el referéndum se celebre "en torno al verano" en caso de que se avance, descartando el mes de agosto. "Se hará como máximo en septiembre, o incluso puede ser antes, en torno al verano. No será ahora en febrero ni en marzo. Puede ser en septiembre o antes, y como agosto no puede ser, ustedes mismos", ha destacado. Tras lamentar la actitud del Gobierno antes las demandas catalanas, ha defendido que la Constitución no prohíbe la celebración de un referéndum pero sí la independencia: "El referéndum es perfectamente legal si se quiere, lo que no es legal es la independencia".

"Lo importante es que esté bien preparado, hacerlo en las mejores condiciones y garantías, dando tiempo al grupo promotor del referéndum a que haga su trabajo, a los observadores internacionales a expresarse y que la recogida de firmas de cargos electos tenga tiempo de hacer su trabajo. El plazo máximo es septiembre. ¿Eso quiere decir que se hará en septiembre? Depende. Depende de circunstancias que no dependen de nuestra voluntad", ha señalado Junqueras.

Sobre la dimisión del senador de ERC Santi Vidal tras la tormenta política desatada por sus declaraciones, en las que aseguró que el Govern tenía los datos fiscales de los catalanes de forma "ilegal", el líder republicano ha afirmado que Vidal "ha decidido renunciar a su acta no por haber hecho nada mal hecho, sino por no decir una cosa que no era cierta, que no se correspondía con la realidad".

Santamaría dice que es inconstitucional

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha afirmado hoy que el referéndum catalán "es exactamente igual de inconstitucional" se adelante o no de fechas y ha pedido al vicepresidente del Govern de Cataluña, Oriol Junqueras, que "vuelva a la senda de la Constitución".

Saénz de Santamaría se ha referido así, tras reunirse con el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, al ser preguntada por la posibilidad de adelantar el referéndum planteada por Junqueras, algo que, a juicio la vicepresidenta, "pone de manifiesto que se baila al son de la música de la CUP".

Ha lamentado que "el partido más radical de todo el espectro político" sea el que tenga que "marcarle los ritmos" a una comunidad autónoma, la catalana, que, según ha destacado, siempre se ha caracterizado "por su impulso y por ser una sociedad muy abierta y muy moderada".

La vicepresidenta del Gobierno ha pedido a Junqueras y a su equipo "que vuelvan a la senda de la Constitución, del respeto a los derechos de los ciudadanos y a la democracia", porque, según ha explicado, la Constitución "lo que hace es evitar el abuso de los gobernantes".