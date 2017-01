Urkullu busca cerrar el ciclo de ETA

2017 parece destinado a convertirse en el año del desarme definitivo de ETA. La banda está determinada a culminarlo unilateralmente por la vía de la sociedad civil ensayada en Luhuso, mientras el Gobierno Vasco también se prepara para el nuevo escenario que se pueda producir. Iñigo Urkullu quiere el apoyo de la Iglesia para encauzar este final de ETA y para que proyecte su influencia sobre el Gobierno español para que sea sensible ante un eventual comunicado de la banda anunciando que se ha deshecho de las armas y se convierte en una «organización desarmada» sin vocación de continuidad. El lehendakari aspira a que en ese eventual escenario la diplomacia vaticana persuada al Gobierno de que se darían condiciones suficientes para certificar que ETA es «cosa del pasado» y acometer un cambio en la política penitenciaria. El de los presos es el principal problema, coinciden Gobierno Vasco e izquierda abertzale, para cerrar este ciclo.

El viaje de Urkullu a Roma. En este sentido se enmarcan algunos movimientos efectuados por el lehendakari y el Ejecutivo de Vitoria, particularmente su reciente viaje a Roma hace dos semanas. En su visita celebró una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el número dos del papa Francisco. Urkullu está abierto a la posibilidad de que la Iglesia contribuya a facilitar un final «ordenado» y definitivo de ETA, utilizando la terminología empleada por el Ejecutivo autonómico. La culminación del desarme avalaría la disolución de ETA como organización armada y Ajuria Enea entiende que sería un signo efectivo de «la desaparición efectiva de la organización terrorista», como exigen España y Francia. Convencido de que el desarme se terminará este año, a través de la vía de la sociedad civil de Luhuso o porque la presión policial desmantele los pocos arsenales que quedan, el Gobierno Urkullu se marca el reto de hacer ver al presidente Rajoy que esa inutilización efectiva del material supondría de facto «el final de ETA». Y debe persuadir de ello al Gobierno del PP con independencia de la retórica que emplee la banda, que no se prevé que pase por decretar su «disolución», aunque sí por declararse como una «organización no armada» y, en consecuencia, renunciando a volver a serlo en el futuro. En este sentido, el lehendakari y su secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, creen que la Iglesia puede proporcionar un apoyo útil para desempeñar un papel «facilitador» de ese compromiso de la banda que permita, al tiempo que se culmina la fase del desarme, desatar el nudo esencial de la política penitenciaria. La Iglesia, una institución de confianza para una formación conservadora como el PP y el propio Gobierno, podría coadyuvar en su momento a que el gabinete de Rajoy contemple una modificación de la actual política penitenciaria. Este cambio es ampliamente demandado por partidos e instituciones vascas, principalmente en lo relativo al acercamiento de reclusos a Euskadi. Desde el Gobierno Vasco mantienen, sin embargo, una total discreción sobre lo tratado en Roma. El objetivo formal y principal del viaje fue conocer el protocolo de ayuda a los refugiados ensayado por la comunidad de San Egidio, y oficialmente los portavoces del Ejecutivo se limitan a señalar que no se buscó en ningún caso una mediación sino ver «qué puede aportar la Iglesia en el final de ETA». Se prevé que Urkullu ponga todos estos temas sobre la mesa en el encuentro que mantendrá próximamente con Rajoy.

El precedente de Lizarra. El papel mediador de la Iglesia para contribuir a la consecución de un final de la violencia terrorista ha sido una cuestión recurrente en Euskadi. El obispo emérito de Bilbao y San Sebastián, Juan María Uriarte, ha sido uno de los encargados históricamente de tomar la temperatura en Roma. Siendo obispo de Zamora, llegó incluso a reunirse con ETA y los emisarios del Gobierno de José María Aznar en Vevey (Suiza), en el fallido proceso de paz de Lizarra en 1998. La propia comunidad de San Egidio ofreció en su día su mediación al ministro del Interior Jaime Mayor Oreja. También en el posterior proceso del año 2006 se tanteó la participación del cardenal vascofrancés Roger Etchegaray. El entonces presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, llegó incluso a viajar a Roma para entrevistarse con él. El lehendakari ha sido el último en explorar la vía eclesiástica.

VÍA LUHUSO



CIUDADANOS DE IPARRALDE ETA apuesta por el desarme a través de la sociedad civil pero sin escenificaciones por capítulos FASE FINAL La banda pretende presentarse durante 2017 como una «organización no armada»





VÍA VATICANA



FUTURO COMUNICADO Urkullu quiere persuadir a Rajoy de que el desarme supondrá 'de facto' la desaparición de ETA REUNIÓN EN ROMA El lehendakari tanteó la posibilidad de que la Iglesia apoye encauzar el final definitivo del ciclo de ETA

La senda de Luhuso. Pese a la detención en diciembre de cinco ciudadanos de Iparralde que pretendían ayudar a ETA a inutilizar sus pistolas y explosivos, la banda sigue contemplando culminar su desarme a través de esta vía, aun consciente del riesgo de que la Policía francesa pueda abortar nuevas operaciones. Una vez constatada la imposibilidad de un acuerdo con los Estados español y galo, la organización armada cree que la entrega de armas a través de la colaboración de la ciudadanía vasca es compatible con un «relato» que rechace un final de «vencedores y vencidos» como, a su juicio, pretende el Gobierno central. La intención de la izquierda abertzale y de los foros favorables a un proceso de paz es que sea la «mayoría social y política» vasca quien actúe de 'percha' para que ETA realice un último y definitivo gesto que certifique el desarme. Los ciudadanos implicados, con el sindicalista y exdirigente de Abertzaleen Batasuna (AB) 'Txetx' Etcheverry al frente, han expresado su apoyo a continuar su tarea o, al menos, a que otras personas tomen su testigo, al calor del respaldo recibido en el País Vasco francés. La banda cree, en este sentido, que esta vía civil salió reforzada «políticamente», a lo que se suma el hecho de que la Justicia francesa no encarcelara a los detenidos, un aspecto que tampoco ha pasado desapercibido para la izquierda abertzale. ETA mantiene su intención de desarmarse por completo y presentarse este mismo año como una organización ya desarmada. No obstante, la presión policial y judicial de España y Francia, y el temor de la banda a que los zulos que quedan diseminados por suelo galo, puedan estar controlados dificultan sus planes. No obstante, la izquierda abertzale confía en que a lo largo de este año ETA, que ya ha finalizado el inventariado del material, pueda culminar de una vez por todas la inutilización y entrega de los arsenales todavía a su cargo, descartándose el escenario de un desarme por capítulos que se ha revelado insuficiente en estos últimos años.

La carta de la discordia. En la izquierda abertzale suelen comentar que mientras el Gobierno español quiere «la foto de la derrota de ETA», el lehendakari «busca la del liderazgo del proceso». Sortu no se opone a los movimientos de Urkullu en Roma aunque teme que busque solo colgarse la 'medalla' del desarme. Tanto Sortu como el Ejecutivo de PNV y PSE coinciden en culminar el desarme de forma ordenada. Pero persisten discrepancias de fondo. Como avanzó este diario en diciembre, ETA envió hace algo más de dos años una carta al lehendakari con una oferta de desarme «concertado». Desde el Ejecutivo autonómico restaron valor a la misiva señalando que recogía un planteamiento muy genérico. Al mismo tiempo, el Gobierno Vasco volvió a ofrecer a la banda su plan de desarme, con un comité integrado por instituciones vascas y representantes internacionales. Una vía en la que Urkullu ha prometido a Rajoy «lealtad».

El papel de los verificadores. Además de la eventual aportación de la Iglesia, se prevé la participación, de nuevo, de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) del ceilandés Ram Manikkalingam. Serían los notarios de que todos los arsenales han quedado destruidos, a la espera de ver quién se hacer luego cargo de ese armamento, que con toda probabilidad reclamarán los respectivos cuerpos de seguridad de España y Francia. El grupo de Manikkalingam necesitaría un aval de los gobiernos. En este sentido, se contempla también la cobertura del Gobierno Vasco, el de Navarra y de la nueva Mancomunidad de Iparralde, partidarias de un proceso ordenado en el que se impliquen Madrid y París. La reunión de este próximo miércoles en Baiona entre Urkullu y Jean-René Etchegaray, el recién elegido 'lehendakari' de Iparralde, podría ser significativa al respecto. Desde la CIV se limitan a señalar que siguen trabajando. No tienen previsto regresar a Euskadi hasta que haya culminado el desarme y puedan venir con garantías. La fiscalización judicial y policial a la que están sometidos en España y Francia les dificulta trabajar sobre el terreno, pero Manikkalingam aguarda en su sede de Amsterdam a que suene «el teléfono rojo».