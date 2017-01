El Supremo abre una vía que acelera la excarcelación de presos

El acuerdo, no jurisdiccional y por consenso, fue adoptado por el pleno de la Sala Segunda del Supremo en noviembre y ha pasado muy desapercibido a pesar de su relevancia. Hace dos meses, y según explican fuentes consultadas por DV, los magistrados que encarnan a la cúpula del sistema penal español celebraron una reunión para «tomar posición» sobre un artículo modificado de la legislación vigente que estaba dando lugar a interpretaciones no coincidentes y que podría ofrecer «mucho juego, con el tiempo» para modular la situación de los presos condenados por vinculación con ETA, pero por delitos menos graves. Ese precepto es el 579 bis punto 4 del Código Penal, introducido en la reforma que entró en vigor el 30 de marzo de 2015 bajo la mayoría absoluta del PP y en aplicación del cual los jueces pueden rebajar en uno o dos grados la pena impuesta a condenados por terrorismo en función de «las circunstancias concretas» y «cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendido el medio empleado o el resultado producido». La defensa de los reclusos ha activado en los últimos meses la revisión de cinco sentencias que han acabado sometidas a la deliberación del Supremo. En cuatro de los casos, el alto tribunal ha aceptado el recurso, ha aminorado la pena y ha acelerado, en consecuencia, la salida de prisión de los inculpados.

Los jueces de la Sala Segunda encauzaron sus criterios a la hora de aplicar el nuevo artículo en un pleno no jurisdiccional convocado en noviembre, la fórmula de que disponen para tomar decisiones colegiadas que tienen que ver con la interpretación de la legislación. El resultado del debate en la Sala, compuesta por 15 magistrados y otros cuatro eméritos, fue un acuerdo casi por unanimidad –solo se registraron dos abstenciones que no discrepaban sobre la cuestión de fondo- de apenas un folio de extensión y cuatro puntos. En él, los integrantes del Supremo explican el alcance del nuevo artículo del Código Penal, al que los abogados defensores pueden recurrir tanto por la vía de la casación en causas pendientes como solicitando la revisión de la condena en aquellos casos en que exista ya sentencia firme. Y los magistrados constatan que el precepto es aplicable a todos los supuestos de delitos criminales previstos en el Capítulo VII del Código, incluidos los de «promoción o participación en organización o grupo terrorista».

Esto significa que, sobre el papel, pueden intentar acogerse a la reducción de pena del artículo 579 no solo los sentenciados por colaboración por banda armada, sino quienes lo hayan sido por integración, siempre teniendo en cuenta las circunstancias individuales, la entidad de la actividad delictiva desarrollada y el resultado de la misma. En el párrafo tercero de su acuerdo, los jueces de la Sala de lo Penal subrayan que para la atenuación de la pena «podrá tomarse en consideración» si «la rama de la organización terrorista» en la que se incluye el condenado es la que efectúa «la acción armada o atentados violentos» o si se trata de una de las tramas «dependientes» que colaboran con sus fines; y a partir de ahí, se dilucidaría el papel desempeñado por el encausado. Los magistrados concluyen con una precisión: dado que debe analizarse cada caso en su singularidad, el cese de la actividad terrorista –es decir, lo que hizo ETA hace cinco años- no conduce por sí mismo a la reducción de penas contemplada en la última reforma del Código Penal.

El resquicio del artículo 579 no alcanza a los presos de ETA que arrastran delitos de sangre de los que no se han arrepentido. Pero a partir de ahí se abre un abanico de opciones

La redacción del acuerdo y el contexto dan a entender que el resquicio del 579 no alcanza a los presos de ETA que arrastran delitos de sangre de los que no se han arrepentido. Pero a partir de ahí se abre un abanico de opciones cuya repercusión se verá con el transcurso del tiempo, como apuntaba la fuente citada al comienzo. Por de pronto, la aplicación del nuevo artículo, previa asunción de las responsabilidades penales contraídas, permitió eludir el ingreso en prisión por pertenencia a ETA al expresidente de Sortu y exparlamentario de Bildu Hasier Arraiz y a la veintena de dirigentes abertzales que, como él, fueron detenidos en octubre de 2007 en Segura acusados de formar parte de la mesa nacional clandestina de Batasuna.

En los últimos meses, los letrados de los presos han logrado que prosperaran ante la Sala Segunda del Supremo cuatro de las cinco revisiones de condena planteadas. Las dos últimas datan de hace poco más de una semana –las sentencias aún no se han terminado de redactar- y han supuesto la excarcelación de Maitane Linazasoro, tesorera en su día de la herriko taberna de Errenteria, y de Ohiana Agirre, exresponsable de Askatasuna. El único caso en el que la impugnación no ha salido adelante es el de cuatro condenados de Gestoras pro Amnistía, al considerar el tribunal que ocupaban una posición «preponderante» en la organización hoy extinta. De la lectura de las sentencias ya redactadas y publicadas se desprende cómo los magistrados cotejan las alternativas que ofrece el artículo 579 con el grado de responsabilidad que los encausados desempeñaban en las distintas organizaciones ligadas al entramado etarra; y en particular si participaron en acciones violentas como las propias de la kale borroka, las incitaron o hicieron proselitismo para su comisión.

Para el alto tribunal de Euskadi, la nueva redacción del artículo 579 corrige «el déficit de legalidad penal» que ya denunciaba hace 17 años el TC

No está claro por qué el legislador introdujo ese artículo 579 bis punto 4 en la polémica y más amplia reforma del Código Penal, un precepto que se enmarca en el conjunto de medidas pactadas con carácter de urgencia por el Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE dirigido entonces por Pedro Sánchez para prevenir y combatir el terrorismo yihadista tras el atentado contra el semanario satírico 'Charlie Hebdo' en enero de 2015 en París. En su sentencia sobre el sumario de Hasier Arraiz, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco enlazó el cambio con el veredicto de 1999 por el que el Constitucional revocaba la decisión del Supremo de encarcelar a la antigua mesa nacional de Herri Batasuna. Para el alto tribunal de Euskadi, la nueva redacción del artículo 579 corrige «el déficit de legalidad penal» que ya denunciaba hace 17 años el TC y que comportaba la «pretensión de universalidad» en las condenas por colaboración con ETA. Sea como fuere y a la espera de acreditar el alcance de la medida, el precepto ha abierto una vía para que los presos con delitos menos graves exploren reducciones individualizadas a su encarcelamiento.