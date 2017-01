El lehendakari presiona a EH Bildu para que «aclare definitivamente» su postura ante el suelo ético

Al lehendakari no le dejó buen cuerpo el debate que se produjo el jueves en el Parlamento para constituir la ponencia de Memoria y Convivencia. Por dos razones: la primera, porque finalmente el PP no participará en este foro al considerar que «su objetivo no es deslegitimar el terrorismo», lo que evitó que saliera adelante con el consenso de todos los grupos. La segunda, y no menos importante, se debe a que el discurso que realizó el portavoz de EH Bildu en esta materia, Julen Arzuaga, le pareció una involución en algunos términos que había utilizado la coalición soberanista en los últimos tiempos. Para Iñigo Urkullu, el mensaje de EH Bildu «se quedó corto» en la autocrítica del pasado, por lo que ayer emplazó a la coalición a «aclarar definitivamente» su postura en torno al 'suelo ético' que el Parlamento aprobó en 2012, en el que se hablaba de una «deslegitimación ética, social y política del terrorismo».

El PNV y el PSE defendieron en el debate del jueves que el respeto a esos mínimos éticos se dan por supuestos en todos los grupos que conforman la Cámara actual -en 2012 la izquierda abertzale no participó de aquel consenso al estar ilegalizada-, pero algunas afirmaciones de Arzuaga desde la tribuna dejaron una sombra de duda, que ayer el lehendakari quiso atajar con un emplazamiento a EH Bildu para que aclare su mensaje. En una entrevista en Onda Vasca, Urkullu empezó por lamentar la ausencia del PP en la ponencia de memoria y criticó que el partido de Alfonso Alonso «se mantenga en posiciones del pasado, como si no hubiera habido avances de los partidos en los últimos años».

Acto seguido, sin embargo, vino a coincidir con la exigencia del presidente del PP vasco de que EH Bildu debería deslegitimar el terrorismo de ETA. «Es cierto que EH Bildu tiene que aclarar su mensaje -prosiguió Urkullu-. Tiene que hacer una apuesta clara por el compromiso con el suelo ético que se alcanzó hace dos legislaturas». A juicio del lehendakari, «hay que tener claro el orden de prioridades del sufrimiento que ha existido en este pueblo, quién lo ha provocado desde una voluntad, un deseo y una estrategia de generar sufrimiento y, además, jalearlo».

Urkullu apuntó que esa apelación a aclarar el mensaje se dirige «fundamentalmente a EH Bildu», ya que «en esa coalición hay formaciones políticas que estaban comprometidas con unos principios en el pasado (EA, Aralar y Alternatiba), pero quizá alguna otra formación, como Sortu, no lo estuviera tanto». El lehendakari recordó que «quien tiene representación actualmente en el Parlamento es EH Bildu» y lamentó que «en la campaña electoral escuchamos pronunciamientos que ayer quedaron un tanto desdibujados en la intervención del portavoz de la coalición en este punto».

Las palabras de Arzuaga

Al lehendakari -así como al PNV y el PSE, los grupos que defienden que el 'suelo ético' está asumido por todos los partidos-, le chirriaron algunas frases que pronunció el jueves el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga. Por ejemplo, cuando dijo que «nosotros ya mostramos nuestra discrepancia con algunas formulaciones de aquello que se llamó 'suelo ético'. En su día, Rodolfo Ares (PSE) dijo que el texto no se cambiaba. Pues se ha tocado. Ahora coincidimos con la nueva formulación porque consideramos que es un paso adelante». Añadió que «cada uno deslegitimará la violencia que ha sufrido. Nosotros hemos sufrido el terrorismo de Estado y es el que subrayaremos».

Es decir, en el discurso de Arzuaga no se vislumbró la autocrítica que partidos como el PNV, el PSE o el PP exigen a la izquierda abertzale por la justificación de la violencia de ETA. El parlamentario de EH Bildu se limitó a decir que «hay sufrimientos plurales, una pluralidad de violencias y también responsabilidades plurales». En este punto, se dirigió al portavoz del PSE, José Antonio Pastor, para decirle que «esas responsabilidades también le interpelan a usted».

En este terreno de la revisión crítica del pasado, Urkullu señaló ayer que «habrá que hacer las autocríticas que a todos nos corresponde para lograr una convivencia basada en el respeto máximo a todos los derechos humanos». También confió en que el diálogo en el seno de la ponencia de memoria «sirva para ese ejercicio autocrítico y para asentar una convivencia en paz». Se mostró optimista porque «no se trata de que partamos de un acuerdo al constituir la ponencia, sino que ese debe ser el objetivo final desde el diálogo».

La ausencia del PP

El lehendakari calificó de «triste» que el PP no participe en la ponencia de memoria, aunque puntualizó que «espero que sea de momento». «Siempre mantengo la esperanza de que, una vez que pase el tiempo y se produzca un avance en el diálogo», se puedan modular algunas posiciones. Consideró que «quizá todavía hay formaciones que son cautivas de los discursos del pasado y de sus tensiones internas. También está el condicionamiento del sufrimiento que se haya padecido». En el caso del PP, el lehendakari aseguró que «eso lo respeto profundamente». No obstante, apuntó que «ya es hora de que nos sentemos todos y sigamos avanzando».