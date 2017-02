Hilo directo con el Gobierno Vasco

¿Ha detectado algún problema en su ambulatorio y quiere pedir soluciones al equipo de Jon Darpón? ¿Tiene dudas sobre las OPE de Educación o de la Ertzaintza? ¿Alguna sugerencia o idea para que el Ejecutivo de Vitoria mejore su gestión? ¿O le inquieta que el lehendakari no asistiera a la última conferencia de presidentes? Plantee usted su pregunta, animan desde el Gobierno Vasco. En menos de quince días, aproximadamente, recibirá la respuesta.

Desde 2010, los ciudadanos disponen de este hilo de comunicación directa con el Ejecutivo para plantear a cualquier consejería dudas, preguntas, sugerencias, críticas o peticiones. La página web oficial www.irekia.euskadi.eus pretende ser un canal bidireccional entre los doce departamentos del Ejecutivo de Iñigo Urkullu y la ciudadanía. Su uso aún no está tan extendido como pretende el Gobierno, aunque el único requisito para participar es identificarse con un correo electrónico y que no se trate de mensajes ofensivos o insultantes. “Hay preguntas de todo tipo”, reconoce Luis Petrikorena, director de Gobierno Abierto. Aunque la mayoría, son dudas o cuestiones técnicas, muchas referidas a ofertas públicas de empleo o asuntos polémicos que afectan al bolsillo como el copago sanitario.

Educación y Salud son de los departamentos que acumularon el mayor número de las 1.239 “peticiones ciudadanas” recogidas durante la última legislatura. Un ‘interrogatorio’ al primer Gobierno de Urkullu, que generó 1.215 respuestas. Para este segundo mandato, el Ejecutivo se dispone a reducir algo más el tiempo de respuesta - “ahora está entre 10 y 12 días de media”-, y a difundir más un servicio, explica Petrikorena, inspirado en la web oficial de la Casablanca de Obama.

«Los de 58 también existimos»

Miguel, Araceli, Juan o Clara han sido algunos de los últimos ciudadanos en registrar inquietudes relativas a la forma de abonar aquella paga extra suprimida en 2012, a la política penitenciaria o a la eficacia de Lanbide para buscar trabajo. Bajo el llamativo título de ‘Los de 58 años también existimos’, Juan, por ejemplo, reclamaba una oportunidad para volver a trabajar y reprochaba los ‘noes’ recibidos por no pertenecer a ninguno de los colectivos en los que el Gobierno Vasco centra los esfuerzos para favorecer el acceso al trabajo. “No, no eres mujer. No, no eres discapacitado. No, no tienes menos de 35 años. No, no cobras RGI. No, no tienes ni el PL1...me han dicho machaconamente”, se lamentaba. Su reproche recibió respuesta del departamento de Empleo veinte días más tarde: Un compromiso a atender sus demandas y una explicación sobre cómo trabaja Lanbide y sobre la vocación de mejora y de ser útil “a todas las personas”, que no sabemos si dejaría satisfecho a su destinatario, pero que evidencia que el ‘feedback’ gobierno-ciudadanía, existir, existe.

Entrevistas online

Petrikorena aclara que en este inicio de legislatura están readaptando el servicio a los nuevos departamentos del Gobierno bipartito. Pero la forma de acceso no cambia. Se realiza a través de la mencionada web, accediendo al departamento en el que se gestiona el asunto requerido. Recibida la pregunta, es el gabinete y el equipo técnico de Lehendakaritza, Educación, Salud o Políticas Sociales el que se encarga, explica el responsable de Irekia, de responder la petición.

Esta vía de comunicación, indica Petrikorena, sí ha experimentado en los últimos años un incremento de entre el 5 y el 10% en el “tráfico” de la web de comunicación del Gobierno, pero no se ha producido un aumento en las preguntas. Los últimos datos revelan que en 2013 se registraron 444 peticiones, en 2014 un total de 287, en 2015 se registraron 310 y el primer semestre de 2016, 198.

Además de este sistema, recuerda el responsable de Gobierno Abierto, el gabinete vasco busca incrementar la interacción entre gobierno y ciudadanos a través de las redes sociales. Y ya prepara, para dentro de un mes, una nueva edición de la serie de entrevistas online que los ciudadanos hacen al lehendakari y a los once consejeros. El mecanismo es sencillo: se envían preguntas, los propios ciudadanos eligen las 20 más interesantes que serán contestadas en directo a través de la web y las redes sociales por los mandatarios. El resto, se contestan “offline”.