El PNV insta Rajoy a «enseñar las cartas» si quiere negociar los Presupuestos

El PNV ha instado este viernes al PP a “enseñar sus cartas” si quiere negociar los Presupuestos Generales del Estado. Aitor Esteban, el portavoz en el Congreso, ha insistido en que aún no ha habido ningún contacto con su grupo para hablar de las Cuentas y que ni siquiera tienen la certeza de que el gabinete de Mariano Rajoy las vaya a presentar si no cuenta de antemano “con unas mínimas opciones de éxito”. “Rajoy es un ‘segurola’ a la hora de hacer movimientos”, ha recordado.

Aunque no hayan hablado de momento, lo que sí parece claro es el interés, ratificado el día anterior por el presidente, de que el PNV colabore en la aprobación de los Presupuestos, para los que aún no hay calendario. El PNV se ha mostrado de nuevo dispuesto a hablar, y ha apuntado que el camino para acercar posturas, aunque no “forme parte estricta de la negociación”, son “gestos” como el acuerdo entre los Gobiernos central y vasco para que el TAV entre soterrado en las tres capitales vascas. “Son detalles”, ha reconocido Esteban. Pero “toda la maleza está sin desbrozar”, ha reiterado.

«Equilibrio»

El PNV ha aludido a esta negociación durante la presentación esta mañana en Sabin Etxea de su propuesta de reforma de la llamada ‘ley mordaza’. Esteban, acompañado por el diputado Mikel Legarda, han explicado los cambios que van a proponer al resto de grupos para “modificar los excesos de la mayoría absoluta de Rajoy”. Y uno, consideran, es una ley de Seguridad Ciudadana con la que “fuimos muy críticos” porque contiene “excesos y sanciones desproporcionadas” y sitúa “la seguridad como limitador de los derechos y libertades” cuando éstos deben “prevalecer”.

Legarda, encargado de elaborar la reforma, ha explicado los puntos clave a modificar. Son los relativos a las libertades públicas, a los derechos a huelga, manifestación, información o protección internacional a migrantes (evitar las llamadas ‘devoluciones en caliente’), o las sanciones administrativas que se han interpuesto. “Es una propuesta abierta a modificaciones”, ha asegurado, pero “es equilibrada y conecta” con la opinión mayoritaria de la sociedad que se rebeló contra aquella norma.