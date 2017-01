El simbólico debate sobre el Día de Euskadi se derivará al foro de autogobierno

El debate sobre el Día de Euskadi va a volver a la Cámara. Pero sin prisa. EH Bildu lleva hoy a pleno la toma en consideración de una proposición de ley para instaurar el polémico festivo de la CAV. Pero el debate de fondo, en realidad, se trasladará a la ponencia de autogobierno que también hoy se va a constituir en el Parlamento Vasco. Es un asunto puramente simbólico que genera más polémica que consensos, y que tras ser apaciguado hace cuatro años, cuando la Cámara con mayoría de PNV y EH Bildu tumbaron el 25 de octubre implantado por PSE y PP unos años antes, los jeltzales han evitado reabrir.

la fecha 25 de octubre ha sido el único Día de Euskadi oficial, aunque la festividad apenas duró dos años. La mayoría parlamentaria de PSE y PP lo aprobaron en el mandato de Patxi López, pero cuando el PNV recuperó el Gobierno, derogó esa fecha, la del Estatuto de Gernika, con el apoyo de EH Bildu.

Son conscientes de que el consenso no es fácil, y no es un tema «urgente» para ellos. Por lo que trasladar el debate a la ponencia permitirá sosegar los ánimos y ampliar el margen para comprobar, sin la presión de una votación plenaria, si los grupos actuales de la Cámara son capaces de acordar una fecha para la celebración y no para la disputa.

La coalición abertzale mantiene su propuesta del 3 de diciembre, día del euskera, por ser «el patrimonio cultural principal» de la comunidad y por ser elemento «de unidad» a nivel «social». Pero en las filas jeltzales le encuentran una «pega» prácticamente insalvable. El 3 de diciembre es también el día oficial de Navarra -dato que a EH Bildu no se le escapa-, y el PNV no tiene intención de cruzar, con un tema aparentemente menor, una barrera de alto calado político: unificar mediante un festivo lo que administrativa y socialmente sigue siendo la principal batalla política entre nacionalistas y no nacionalistas.

Desde esa perspectiva, el consenso parece complicado con el PNV, pero sobre todo con PSE y PP. Y aunque Elkarrekin Podemos de primeras no ve mal esa fecha, uno de sus portavoces parlamentarios sí ha apelado a buscar «el mayor consenso» político sobre un día que «todos los vascos deben sentir como propio». Ahora los jeltzales, en coalición con los socialistas, no quieren reeditar la división que generó el 25 de octubre, el único día de Euskadi oficial que ha existido, aunque durara solo dos años.

Los de Iñigo Urkullu lo derogaron en cuanto recuperaron el poder en el Gobierno Vasco y, junto a EH Bildu, la mayoría parlamentaria suficiente. El alegato oficial fue que no había por qué celebrar la aprobación de un Estatuto vasco que seguía sin cumplirse, aunque internamente estaba clara la intención política de derogar una decisión de mucho trasfondo.

Entonces, surgió otra fecha, que ha sido igualmente fugaz, pero que será la propuesta de los jeltzales cuando, sin prisa, se abra el debate en el foro de autogobierno. El 7 de octubre, festivo por primera y única vez el pasado año, ha sido la fecha alternativa propuesta por los jeltzales descartado el Aberri Eguna -que cada año cae en un día, el domingo de Resurrección-. El 7 de octubre, aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco en 1936, ya no desagrada a sus socios de gobierno, los socialistas, que asumida la imposibilidad de recuperar su 25-O aceptarían la propuesta.

En el Gobierno Vasco reconocen que no tienen especial interés por reabrir la polémica, y confían en que si se fija un día oficial de la CAV se realice con tal consenso que se garantice su permanencia en el tiempo, y no su derogación en cuanto cambien las mayorías parlamentarias.

En 2017, desde luego, no habrá Día de Euskadi. El calendario festivo aprobado el pasado año no recoge ni el 3 de diciembre, ni el 25 de octubre derogado en 2012, ni el 7 de octubre que el pasado año se celebró puntualmente por el 80 aniversario del Gobierno Agirre. La CAV volverá a descansar en las fiestas de ámbito estatal habituales, además de las locales o provinciales de cada territorio.