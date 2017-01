Rajoy no descarta recuperar la figura del coordinador general en el PP

En apenas dos semanas, Mariano Rajoy solicitará la confianza de su partido para continuar al frente del PP. Será en el XVIII Congreso Nacional de la formación, el cónclave en el que, además, tendrá que presentar a su nuevo equipo directivo. La duda, que hoy ha querido mantener en el aire, es la de si María Dolores de Cospedal continuará o no como secretaria general de los populares.

Lo que sí ha admitido como posibilidad es la recuperación de una figura, la del coordinador general, que podría descargar de trabajo a su número dos. “Se puede crear, no es la primera vez que hubo un coordinador general en el PP, por lo tanto puede haber una segunda vez o no, ya veremos, habrá que escuchar a todo el mundo”, ha advertido.

Ese puesto con el que últimamente se especula en la formación y en el que, según fuentes populares, encajaría Fernando Martínez-Maillo, funcionó en tiempos de Ángel Acebes. La fórmula podría servir para que Cospedal pudiese compaginar sus labores en el partido con sus responsabilidades al frente del Ministerio de Defensa. La acumulación de cargos en sus manos, sin embargo, sigue generando malestar en las filas populares, donde se recuerda que también ejerce de presidenta del PP en Castilla-La Mancha.

Hasta ahora, Rajoy, que respalda a su número dos, siempre ha mantenido que “lo que funciona no hay que cambiarlo”, pero esta mañana, en una entrevista en Onda Cero, no ha descartado nada. “Eso es una manera de aplicar la lógica lo cual no quiere decir que sea la única”, ha advertido.

Algunos dirigentes del PP dan por hecho que, como siempre, se hará lo que el presidente estime oportuno. Otros, en cambio, recuerdan las enmiendas presentadas por algunos compromisarios y que piden que se aplique la máxima de “una persona, un cargo” en el partido. “La decisión la va a tomar usted", le han insistido a Rajoy en la cadena de radio. "Eso no lo tengo yo tan claro", ha respondido enigmático el líder de los populares.