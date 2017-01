Bescansa llama a la «cordura y la sensatez» porque «se acaba el tiempo»

La secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa, ha hecho hoy un llamamiento a la "cordura y la sensatez" y a que se abandonen las dinámicas de confrontación entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón porque, a su juicio, a su partido se le está acabando "el tiempo".

En una entrevista en RNE, Bescansa comentaba así la situación actual en Podemos tras la reunión que mantuvieron ayer las diferentes familias del partido y que acabó sin ningún acuerdo y con un cruce de reproches entre Iglesias y Errejón, que mantienen su pulso abierto de cara a la asamblea de febrero.

"Hay que superar esas diferencias, de ese eje que nos está haciendo tanto daño que es la articulación del debate en Podemos alrededor de dos personas y que no nos está ayudando", ha alertado.

En ese contexto, considera que "lo mejor" que podría ocurrir es que las diferentes corrientes de Podemos fueran convocadas de nuevo a otra reunión para intentar aunar acuerdos porque existen "mimbres" para ello.

De momento, ella misma ha convocado a todas las familias a un encuentro el próximo sábado en Madrid, en el que ya han confirmado su asistencia representantes de todas las familias de Podemos salvo la liderada por el secretario general, Pablo Iglesias.

Bescansa ha descartado eso sí que exista un riesgo de fractura en Podemos o que ella pueda liderar el partido tras la asamblea de Vistalegre ante la falta de acuerdo entre "pablistas" y "errejonistas".

"No, no, las cosas no van en esa dirección", ha garantizado la dirigente de Podemos, que cree que en su partido hay gente "muy preparada y con una enorme capacidad intelectual y política".

Por eso, ha insistido en apelar a la sensatez y a la cordura para intentar buscar los elementos comunes que "son muchos más de lo que los titulares nos dejan ver".