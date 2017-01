Los partidos negocian para que la ponencia de Convivencia nazca con consenso

Los cinco grupos con representación en el Parlamento Vasco (PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE y PP) mantienen en las últimas horas negociaciones abiertas para que la ponencia de Memoria y Convivencia, cuya constitución se debatirá en el pleno de este jueves en la Cámara, se ponga en marcha con un consenso de mínimos y la participación de todos los partidos. Se da por seguro el respaldo de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos a un texto transaccionado para la creación de la ponencia que también se ha hecho llegar a EH Bildu y el PP. La coalición soberanista ha insistido este miércoles por la mañana en que no obstaculizará la constitución de este órgano parlamentario, por lo que ahora la principal duda está en si el PP la apoyará en el pleno ordinario de mañana.

El texto sobre el que están negociando los partidos incluye una referencia expresa a la deslegitimación de la violencia y el terrorismo que había puesto el PP como condición para respaldar la ponencia, por lo que el portavoz popular en el Parlamento, Borja Sémper, ha reconocido que "ha habido un avance y se trata de un texto sobre el que se puede trabajar". Ha apuntado, no obstante, que "aunque nos suena mejor, todavía no nos suena bien", porque el objetivo de la deslegitimación del terrorismo "puede quedar diluido". Sémper ha animado a PNV y PSE a "no dar un paso atrás en el suelo ético que se acordó en el Parlamento hace cinco años para contentar a quien pueda sentirse incómodo deslegitimando el terrorismo", en referencia a EH Bildu.

La portavoz de la coalición soberanista en el Parlamento, Maddalen Iriarte, ha recordado que EH Bildu ya anunció desde el principio que no obstaculizará la creación de la ponencia, aunque ha lamentado que el PP "se mantenga en posiciones anteriores que no han permitido avanzar" en la convivencia.

PNV y PSE, los grupos proponentes de la ponencia, conseguirán que salga adelante su propuesta de denominación de este órgano, que será de Memoria y Convivencia. No incluirá la palabra 'Paz' que pretendía EH Bildu y tampoco 'Libertad', que proponía el PP.