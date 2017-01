Puigdemont defiende hoy el referéndum en Bruselas ante un aforo sin representación diplomática

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, defenderá este martes la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña en una conferencia que tendrá lugar en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas y a la que se espera que acudan eurodiputados de distintos partidos y nacionalidad, pero que no contará con representantes oficiales de las instituciones de la UE, ni de la Comisión Europea ni de la Eurocámara.

En esta ocasión, a diferencia de su visita a la capital belga en mayo, el equipo de Puigdemont no ha intentado reunirse con representantes de las instituciones europeas. Además, la Eurocámara se ha desentendido de la conferencia, indicando que no se trata de un acto "institucional", y el Ejecutivo comunitario tampoco prevé ningún contacto con la delegación del Govern.

El acto, titulado 'El referéndum catalán', ha sido organizado por tres eurodiputados -Jordi Solé y Josep-Maria Terricabras de ERC y Ramon Tremosa, de PDeCat-, que forman parte de Los Verdes y de los Liberales (ALDE) en el Parlamento Europeo, respectivamente, por lo que los logos de ambos partidos europeos se han incluido en el cartel del evento.

Iceta: «Yo también hice una conferencia en Bruselas. Es fácil si tienes un amigo eurodiputado»

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha minimizado este martes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el conseller de Exteriores, Raül Romeva, den una conferencia en una sala del Parlamento Europeo sobre el referéndum, algo que considera que "es fácil si tienes un amigo eurodiputado".

"Yo también hice una conferencia allí. Un amigo te coge una sala, invitas a una gente y van. Es fácil si tienes un amigo eurodiputado", ha asegurado en una entrevista en RAC 105.

Según Iceta, no menosprecia la conferencia ni tampoco considera, como sostuvo el eurodiputado del PP Esteban González Pons, que Puigdemont, Junqueras y Romeva "han alquilado una sala del Parlamento europeo, como podrían haberlo hecho en un bar".

Al preguntársele si cree que la conferencia de Puigdemont tendrá repercusión política, ha asegurado que no, teniendo en cuenta que el presidente catalán "lleva un año de presidente y no se ha visto con ningún primer ministro europeo. No, pobre, no".