Puigdemont: «Si no hacemos el referéndum, habremos fracasado»

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reiterado esta noche su voluntad de celebrar un referéndum como muy tarde en septiembre de este año. "El referéndum se hará, no es un capricho, lo quiere el 80% de la población", ha afirmado en un programa de TV-3 en el que se ha sometido a las preguntas realizadas por una docena de ciudadanos. Según Puigdemont, si el referéndum no se acaba realizando, el Gobierno catalán y los grupos independentistas habrán fracasado. "Si no hacemos el referéndum, habremos fracasado", ha afirmado. El presidente de la Generalitat ha insistido en que la consulta se llevará a cabo tenga o no el visto bueno de Madrid y ha señalado que en la UE "todo el mundo está avisado que haremos un referéndum aunque no esté pactado".

“President, recapacite, imprima seny”

El dirigente nacionalista ha señalado que el referéndum se hará "bien", con los "estándares" internacionales y que el censo se hará a partir de las últimas elecciones. Y a diferencia del 9-N, ha apuntado que los extranjeros sin la nacionalidad española no podrán votar. Días antes de que la CUP vote si apoya o no los presupuestos de la Generalitat, Puigdemont se ha mostrado confiado en que Junts pel Sí y la CUP superarán este escollo. "No podemos fallar", ha asegurado. Puigdemont ha apuntado que en la república catalana no habrá puertas giratorias, ha señalado que la Generalitat quiere asumir los más de 3.000 tratados internacionales que tiene suscritos España y ha negado que Cataluña quiera desentenderse de España, sino que lo que quiere es "reentenderse".

Sobre los casos de corrupción que afectan a su partido y que serán próximamente juzgados en el juicio del caso Palau, el presidente de la Generalitat ha señalado que son prácticas de otra época y que la república catalana ofrecerá la "oportunidad para hacer las cosas distintas que en el régimen del 78 del Estado español". "Para hacer lo mismo, no sigo", ha afirmado.

También se ha referido a la reunión que tiene pendiente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hay reiterado su voluntad de reunirse antes de final de mes. "No hay fecha", ha aclarado. "Estamos buscando fecha, pero hay voluntad por ambas partes para vernos", ha asegurado.

El momento más tenso de la entrevista que le han realizado 12 ciudadanos ha sido cuando una de las participantes le ha reprochado la actitud del Gobierno ante lo que la ciudadana ha calificado como la punta del iceberg del ocio, que a su juicio se ha destapado en los ataques que ha sufrido la sede de Ciudadanos en L'Hospitalet. "Intentar sembrar la duda de que el Gobierno catalán o los medios públicos alimentan la cultura del odio es falso. Pido rigor", ha señalado.