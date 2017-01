«El juego del gato y el ratón que llevan Interior y ETA ya empieza a cansar»

¿Se respira un ambiente diferente esta legislatura en el Congreso con un Gobierno en minoría?

Sí, claro, ahora tienes la sensación de que hay determinados temas que pueden salir adelante, aunque el Gobierno va a hacer lo posible para retrasar las iniciativas que salgan adelante en el Congreso. Rajoy ya advirtió que no hará nada a lo que no esté obligado, y con eso se refiere a que si no aparece en el BOE...

¿Entonces será difícil que la oposición le pueda imponer al Gobierno algunas iniciativas?

Hay margen para llegar a acuerdos en algunos temas. El hecho de que una iniciativa legislativa se ponga en marcha obligará al PP a entrar a negociar, lo que al final puede permitir cambiar algunas cosas.

¿Esta legislatura se podría abordar la reforma de la Constitución?

No tengo claro que sea la mejor legislatura para ello, o al menos el mejor momento. El Parlamento ahora mismo no está asentado y el PSOE, Podemos o Ciudadanos tienen sus congresos pronto. Habrá que esperar por lo menos seis meses para ver cuáles son las dinámicas. Depende por dónde vaya el debate, el PNV verá en qué términos participa. Pero para que salga algo decente tendría que haber un acuerdo amplio que, ahora mismo, no se atisba.

Se ha creado un grupo de trabajo entre los gobiernos vasco y central para negociar las diferencias del Cupo. ¿Habrá acuerdo?

Rajoy siempre dice que la ley está para cumplirse, pero en este caso también llevamos casi diez años sin cumplirla y sin renovarla. Habrá que llegar a un acuerdo, queremos aclarar las cuentas con el Estado.

¿El Gobierno en minoría puede permitir avances en algunas cuestiones que afectan a Euskadi?

A eso aspiramos. Intentaremos que haya cosas que puedan ir moviéndose hacia este país. A lo largo de la legislatura, habrá oportunidades.

¿El Congreso podría presionar de alguna forma al Gobierno para que facilite el desarme de ETA o modifique la política penitenciaria?

Estas cosas hay que hacerlas con cuidado, no creo que convengan iniciativas destinadas a la melancolía o el fracaso. En este caso, que hubiera una mayoría parlamentaria a favor de una posición, con el Gobierno en contra, podría ser hasta contraproducente. Es mejor trabajar las cosas con todos los partidos.

¿El Gobierno podría hacer mucho más en este tema?

Podía haber hecho muchísimo más y con mayor inteligencia, además sin mover la legislación penitenciaria, pero no ha habido voluntad. No entiendo el juego del gato y el ratón que llevan Interior y ETA, que ya empieza a cansar. Estoy convencido de que la Policía española sabe dónde están la mayoría de los zulos... Pues si lo saben, sáquenlos. Y lo mismo con ETA, que no sé a qué espera para entregar las armas.

¿Se atreve a poner una fecha para que el TAV sea una realidad?

No tengo ni idea. En este tema el Gobierno tiene una caradura de mucho cuidado. Hace pocos años la ministra Pastor nos aseguraba que estaría para 2017. Es una vergüenza cómo se está gestionando, cuando es un eje prioritario europeo.