Coscojales, hogar político del 'patxismo'

Vuelve a su casa de la calle Coscojales. En pleno Casco Viejo de su Portugalete natal. Porque es ahí, en el último bastión del socialismo de la margen izquierda vizcaína y cuna del movimiento obrero, a donde Patxi López regresó ayer para protagonizar su primer acto público como candidato a secretario general del PSOE. Un reencuentro con la militancia de la villa que le vio nacer, que le vio crecer y que le vio convertirse en el primer y único lehendakari no nacionalista de Euskadi.

Vuelve a su casa familiar de Portugalete. Allí creció en las rodillas de muchos de los dirigentes históricos socialistas que entonces conspiraban contra el franquismo. Se crió escuchando las charlas que su padre, el histórico militante socialista y trabajador de La Naval, Eduardo 'Lalo' López, mantenía con Ramón Rubial, Felipe González, Manuel Chaves -a quien algunos consideran su padre político-, Txiki Benegas, Nicolás Redondo... y las cazuelas de bacalao que cocinaba su madre, Begoña. En este ambiente creció Patxi López. Su personalidad se forjó así, en un domicilio que se convirtió en un centro de reuniones clandestinas. Y de ahí unas convicciones que le llevaron a afiliarse las Juventudes con 16 años y al partido en cuanto cumplió los 18.

Aunque nunca se ha ido del todo, a Portugalete vuelve por una mujer, su madre, a la que quiere dedicar parte de su tiempo, y acompañado de otra Begoña, su mujer Begoña Gil, también militante del PSE desde siempre, miembro de las Juntas Generales de Bizkaia y número tres de la Ejecutiva de Idoia Mendia. Su compañera de vida y un pilar fundamental de López tanto en lo personal como en lo político.

Cuando el pasado día 16 presentó el esbozo de su candidatura, López lo dejó muy claro: no ahondará en la fractura de su partido. Todo lo contrario. Su apuesta es una vuelta al socialismo de siempre, a los valores del socialismo más clásico. Ni él ni nadie quiere volver a revivir la noche más triste para el PSOE. Una noche negra, la del 1 de octubre pasado, en la que los socialistas protagonizaron un dramático cisma que terminó con la dimisión del que era su secretario general, Pedro Sánchez. Hubo gritos, reproches y lágrimas. Y todo retransmitido en directo. Entonces quedó la imagen de un partido desgarrado y herido. Por todo esto, Patxi López prometió hace unos días que evitará choques con sus compañeros de formación. Porque él no se presenta contra nadie: «Todos somos socialistas, el adversario es la derecha», insiste.

Precisamente porque su proyecto no va «en contra de nadie», Mikel Torres, alcalde de Portugalete, presagia que Patxi cuenta con muchas posibilidades de llegar a la secretaría general del PSOE. «Tiene una gran cultura de partido y jamás haría nada que lo dañara. Además, nunca ha tomado una decisión a la ligera, cuando lo hace es porque está seguro de que es lo mejor. Y si algo ha sabido es unir a la formación en Euskadi».

Para Torres es difícil «ser neutral» con Patxi. «Yo, por supuesto, le apoyo». Confiesa que le conoce desde muy niño, cuando su padre le llevaba a la casa del pueblo de Portugalete. «Le conozco desde que tengo uso de razón y tengo que decir que es uno de los mayores valores que tenemos no solo en el socialismo vasco, sino también en el español», asegura el también secretario general de los socialistas vizcaínos. Que fuera el primer lehendakari no nacionalista pone en evidencia, a juicio de Torres, que no es un socialista más y que lleva a sus espaldas gran parte de la historia del PSE-EE.

¿Qué destacaría de Patxi López?

Siempre me ha llamado la atención que, pese a su punto de timidez, hace que todo el mundo se sienta cómodo a su lado, por su tranquilidad, por su forma de ser y por su sentido del humor. También es una persona a la que le gusta estar con gente. Siempre es uno más del grupo, no le gusta sentirse por encima de nadie. Es un hombre que sabe escuchar y que tiene en cuenta las opiniones de los demás. Y no tiene ningún enemigo en ningún sitio.

Como al alcalde portugalujo, en el PSE-EE a nadie le sorprendió la candidatura de López. Algunos incluso conocían sus intenciones hace ya unas semanas. Una de las primeras en reaccionar fue Idoia Mendia, hace unos meses 'sanchista' declarada. A través de Twitter tachó de «excelente» la noticia del paso al frente dado por Patxi. La líder de los socialistas vascos no disimuló su alegría. Intentó mantener cierta neutralidad, pero aseguró que el proyecto que defiende Patxi es al que «más cercana» se siente. Admitió que hace varias semanas pidió a Pedro Sánchez que diese un paso atrás para abrir «un nuevo tiempo» en el PSOE y olvidar así una etapa plagada de conflictos. También Iñaki Arriola aplaudió la decisión. El secretario general de los socialistas guipuzcoanos reconoció hace unos días que «como afiliado» apoya la candidatura de Patxi López y expresó que «ha sido nuestro lehendakari, nuestro secretario general y para nosotros una persona próxima, querida y considerada».

Dos posibles rivales

Ahora todo apunta a que López se enfrentará a Susana Díaz y a otro posible rival, Pedro Sánchez, que podría dar finalmente un paso al frente después de meses sumido en un mar de dudas. El exsecretario general lo dijo el jueves: vuelve a la carretera y su primera parada será en Sevilla, justo el día que Susana Díaz compartirá jornada con Pérez Rubalcaba. Un desafío en toda regla. Sin embargo, dirigentes del PSOE se apresuraron a manifestar que Sánchez no es lo que ahora necesita el partido.

Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez podrían competir por liderar el PSOE. Tres socialistas con tres formas de concebir la política se disputan el partido. Dos socialistas de toda la vida, que comparten la histórica conexión vasco-andaluza del PSOE, y un tercero al que le falta el arraigo del socialismo clásico.

Idoia Mendia y Mikel Torres arroparon ayer al exlehendakari en su primera toma de contacto con su militancia después del anuncio de su carrera a la secretaría general para ocupar el puesto que dejó vacío Sánchez, que ya no cuenta con ningún aval de la dirección vasca. Una vez más, López confió en Portugalete. Supone la vuelta al hogar, a Coscojales, a un lugar cargado de simbolismo.