Patxi López: «Susana y yo deberíamos entender que lo que hemos hecho cada uno ha sido pensando que era lo mejor para el PSOE»

Patxi López estrena hoy en Portugalete su precampaña para optar a la secretaría general del PSOE. Desde la calle Coscojales de la villa jarrillera, el diputado vasco iniciará el camino que espera que le lleve a la sede socialista de la calle Ferraz. Sabe que no estará solo en la carrera. Tendrá, casi seguro, de contrincantes a Pedro Sánchez y Susana Díaz. A ella, la presidenta andaluza, le deja un mensaje: «Susana y yo deberíamos entender que lo que hemos hecho cada uno ha sido pensando que era lo mejor para el PSOE».

-Finalmente ha dado el paso para optar a liderar el PSOE. ¿Por qué ahora sí?

-Porque he hablado con mucha gente, con mucho militante que ve que tenemos la urgencia de abrir un nuevo tiempo en el partido. Nos piden que seamos capaces de cambiar y empezar a ocuparnos de los problemas que tiene la gente y, en todo caso, enfrentarnos a la derecha. Creo que es un tiempo para adquirir ese compromiso personal.

«Nadie es traidor por defender lo que cree. Ningún compañero va a ser mi enemigo»



«El partido debe ser esa izquierda exigente ante los dogmas de la derecha y el neoliberalismo»

-¿Ha habido algo o alguien que le ha empujado a presentarse?

-Son muchos 'alguienes' preocupados por la deriva del PSOE. Pese a que dije que no estaba para competir, he tenido que asumir la responsabilidad del momento y decidir que si hace falta, tenía que dar el paso porque este partido me lo ha dado todo.

-¿Están en lo cierto los que dicen que han sido más las ganas de los de su alrededor que las suyas propias?

-Yo estaba en otro tiempo, pero cuando uno da el paso, o lo hace con ganas o mejor que no lo dé. Por eso, estoy animado y me creo capaz de hacer lo que se tiene que hacer en este partido. Unirlo, no uniformarlo, sino sumar diferentes ideas y ser capaces de proyectarnos a la sociedad como un partido de izquierda exigente, que es lo que están demandando de nosotros los progresistas de este país.

-Su mujer, Begoña Gil, estará entre sus principales apoyos.

-Sí, claro, si no, no estaría ahí.

-El eterno Rodolfo Ares también sigue a su lado.

-Sí, porque es gente con la que he hecho siempre una trayectoria, en la que confío, la que aporta, de la que sé de su capacidad de trabajo...

-Arranca su precampaña en Portugalete, pero no es la primera vez.

-Es simbólico, se trata de mi pueblo, mi agrupación. Tiene un componente emocional. Ahí también inicié otro viaje importante, el que me llevó de la calle Coscojales a Ajuria Enea, y ahora iniciamos otro viaje en el que pretendemos llegar de Portugalete a la secretaría general del PSOE en la calle Ferraz. Y lo hago con mi gente.

-¿Le va a acompañar algún peso pesado del partido?

-No. Los primeros pasos se tienen que dar en la relación directa.

-¿Cuál será el siguiente destino?

-Estamos definiendo cuál va a ser el recorrido por toda España. Vamos a ir haciendo las etapas con cierta tranquilidad porque este proceso va a ser muy largo. Hasta mayo, que serán las primarias, hay mucho tiempo.

-Algunos dicen que se ha postulado demasiado pronto.

-No. Una vez que el comité federal aprobó un calendario, creo que era tiempo de decir ante la militancia que estoy dispuesto y que éste es mi proyecto. Los militantes tienen derecho a escuchar lo que proponemos, a ser escuchados y a decidir.

-¿Qué sentido tendría ir a unas primarias a tres candidatos? ¿No cree que si compiten Sánchez y usted se fragmentará el voto crítico?

-Lo que no tendría sentido es que, después de lo que nos ha pasado, fuéramos a las primarias sin varios candidatos. Los militantes tienen que elegir, tienen que ver que hay propuestas diferentes o con matices y poder optar. Se habla mucho de una candidatura única pero eso no es lo que toca ahora. Me parece bien lo que propone Pedro. Él va a provocar que los militantes le escuchen y va a escuchar a los militantes. Eso es lo que tenemos que hacer todos, hacerlo desde el respeto y entender que quienes nos presentamos con diferentes opciones no somos ni traidores a nada ni adversarios ni enemigos de nada.

Dos llamadas de teléfono

-¿Le adelantó Sánchez sus planes y que iba a iniciar su precampaña en Sevilla el día 29?

-No. Yo le conté lo mío. Fue una conversación agradable de dos compañeros que hemos compartido muchas cosas y que todavía tenemos muchos puntos en común.

-¿Qué llamada le costó más el sábado, la que hizo a Pedro Sánchez o a Susana Díaz?

-Yo soy muy de esa cultura de partido de que los compañeros somos compañeros. Todas tuvieron ese tono cordial y agradable que debemos recuperar. En las redes los ánimos están encrespados, pero esa no es la mejor forma de comportarnos. No voy a dar un solo argumento contra otra candidatura, voy a defender lo que creo con respeto absoluto a los demás.

-¿En qué momento se rompe su confianza en Sánchez?

-Yo he sido leal a Pedro Sánchez y a todos los secretarios generales y ahora lo que toca es ser leales a un proyecto de partido, sin romper ningún vínculo con nadie.

-¿Le duele que le acusen de traicionar al exsecretario general?

-Me duele, pero me duele que se me acuse a mí o a cualquier otro compañero. Nadie es traidor por defender aquello en lo que cree. Ningún compañero mío va a ser mi enemigo.

-¿Qué le diferencia de los otros dos presumibles candidatos?

-No es tanto lo que me diferencia como lo que defiendo. De momento, no hay otros candidatos... y yo sé lo que defiendo: un partido unido que integre a la gente desde la pluralidad, entendiendo que el que discrepa no es un disidente. Que haya ideas diferentes nos enriquece. No quiero uniformar absolutamente nada sino sumarlos a todos. Creo que el partido tiene que proyectarse como esa izquierda exigente que combate dogmas de fe del neoliberalismo y de la derecha que tanto daño están haciendo a millones de personas en el conjunto de Europa. No vale dar recetas antiguas a problemas nuevos.

-Usted dice que es muy antiguo contar los apoyos de una candidatura fijándose en los líderes territoriales, en el llamado aparato, y que ahora son los militantes los que deciden y son suficientemente maduros para hacerlo. ¿Pero es posible llegar a liderar el PSOE si no se tiene el apoyo de Andalucía?

-Lo que es seguro es que no se puede liderar el PSOE sin el apoyo de los militantes. Aspiro a tener una mayoría de militantes detrás de esta propuesta, pero también sé que si soy elegido secretario general tendré una muy buena relación con el conjunto de las federaciones. No podemos darnos la espalda ni caminar cada uno por nuestro lado.

-¿Realmente piensa que muchos socialistas andaluces van a apoyarle a usted en vez de a Susana Díaz?

-Seguro que habrá muchos socialistas andaluces que apoyarán eso que defiendo, como supongo que a otros candidatos les pueden apoyar también militantes vascos.

-¿Puede haber riesgo de que el partido se rompa en pedazos si la pugna es más cruda de lo deseado?

-Por eso hablo de respeto entre compañeros y de que lamento profundamente que alguien utilice términos como traidor, vendido o cosas de éstas, porque creo que esa no es la forma de solucionar nada. El partido hay que fortalecerlo. Una cosa es contrastar ideas y proyectos, y otra la pelea cainita que lo que hace es debilitar todavía más al PSOE, y yo no voy a jugar en ese terreno de ninguna de las maneras.

-Pero será consciente de que se puede dar.

-Espero que lo impidamos con la inteligencia, el sentido común y el compañerismo de todos los candidatos.

-¿Qué hay de cierto en que usted tantea un reparto de poder con Díaz?

-También se ha dicho que si estoy auspiciado por no sé quién... Yo me presenté solo y cuando doy el paso lo doy con todas las consecuencias y llegaré hasta el final. Los militantes tienen que votar porque si no, no habrá solución.

-¿El 'patxismo' existe?

-No. Creo que ese es un debate pequeño. Si alguien piensa que el PSOE se soluciona con debates sobre el 'patxismo', el 'sanchismo' o el 'susanismo', es que no está entendiendo nada de lo que nos está pasando.

-¿Podría operar un nuevo 'pacto del Betis', aquel que sumó en la dirección del PSOE a andaluces y vascos?

-Yo creo que hay dos fases, una en la que quien se vea con ganas y tenga un proyecto se presente como candidato, confrontemos ideas y los militantes decidan. Luego sería bueno que cualquiera que sea elegido como secretario general intente sumar, pero no solo a los del 'pacto del Betis', sino a todo el mundo. Cuantos más estemos implicados y comprometidos en el mismo proyecto, mejor.

-¿Usted lo hará si gana?

-Sí. Además creo que mi trayectoria me avala. Yo fui elegido secretario general del PSE en un congreso en el que éramos tres candidatos, y una de las prioridades que me puse fue integrar y sumar, y creo que al final se consiguió por voluntad de todos.

-¿Cómo es su relación con Susana Díaz? ¿Hablan a menudo?

-Es una relación cordial, de años. Seguramente hablamos menos de lo que deberíamos entre compañeros, pero... yo es que intento llevarme bien con todo el mundo.

-Pero hubo un tiempo en el que se llevaban mejor que ahora.

-Yo no he querido cambiar mi relación. Hoy hemos podido defender posiciones políticas diferentes. Bien. ¿Y...? Creo que tanto Susana como yo deberíamos entender del otro que lo que hemos hecho ha sido pensando que era lo mejor para el partido. Y ya está. Eso no te convierte en enemigo ni mucho menos. Yo me llevaría mal con aquellos que utilizan el término traidor y juegan más a cortar cabezas que a sumar. Yo soy muy combativo en las ideas y en la defensa de lo que creo, pero luego en las relaciones humanas siempre tiendo a pensar que el otro o la otra está pretendiendo también lo mejor.

-¿Cree en la bicefalia?

-En este momento lo que se trata es de discernir quién va a ser el secretario general del partido porque como no arreglemos esto da igual quién sea el cartel electoral del PSOE en unas elecciones. Si la gente no nos ve unidos y con un proyecto claro, seguiremos debilitándonos.

-¿Estaría cómodo siendo secretario general con Díaz como candidata a presidenta del Gobierno?

-Como no está en cuestión, no me lo he planteado.

-¿Está de acuerdo con la elección de Eduardo Madina y José Carlos Díaz para que dirijan las ponencias del Congreso federal?

-Sí. Pero yo defenderé que no sea un documento que cerremos en el congreso sino que sea la base para abrir un debate social.