Otegi llama a abrir un «segundo frente» a España y Francia

El nuevo secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha clausurado el congreso del partido haciendo un llamamiento a abrir un "segundo frente" soberanista y social a España y Francia. En ese sentido, ha advertido al PNV, sin citarlo, de que "no cuenten con la izquierda abertzale para un nuevo enjuague para 40 años que no reconozca la autodeterminación" ni que Euskadi es una "nación". Bajo el lema '2026 República Vasca', Otegi ha señalado que Sortu y, por extensión, EH Bildu están abiertas a "grandes pactos" para un "nuevo marco nacional para este país" incluso aplicando el principio de realidad. Pero se ha opuesto a una mera renovación de un "marco político que no da más de sí", ha señalado en euskera y castellano. Ha llamado a impulsar ese proceso principalmente desde la calle y con las instituciones como "retaguardia".

También ha señalado que la izquierda abertzale debe "recuperar el espacio de la lucha por los presos". Y en clave interna ha recordado que siempre en la izquierda abertzale las decisiones que adopta la mayoría son "vinculantes", por lo que ha apelado a la "cohesión" interna tras un congreso que supone la refundación del partido independentista. Su discurso ha puesto el colofón al cónclave en el Euskalduna de Bilbao.

Antes de ello, los 650 compromisarios también han respaldado casi por unanimidad el texto resolutivo del congreso, leído por la responsable en Navarra Miren Zabaleta. El escrito destaca que de este cónclave sale una izquierda abertzale "más fuerte, más viva, más cohesionada y más combativa que hace un año. La izquierda abertzale de siglo XXI". Zabaleta ha defendido que "el país necesita un cambio político" que "sólo es posible a través de alianzas, tanto puntuales como estratégicas". La resolución habla de "crear las condiciones para que en el nuevo escenario político vasco se garanticen los derechos" de los presos de ETA. La dirigente navarra también ha señalado que es hora de salir a la calle e impulsar nuevos cambios, ya que "ha llegado el momento de llevar a nuestro pueblo hasta la independencia".