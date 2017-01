López llama a la «unidad y lealtad» del socialismo para que el PSOE vuelva a ser un partido ganador

Rodeado del afiliados de la Margen Izquierda y de la plana mayor del PSE, Patxi López ha dado esta mañana en Portugalete el pistoletazo de salida a su campaña para hacerse con el liderazgo de su partido. El objetivo es ganar las primarias convocadas por la gestora para «recuperar el proyecto socialista» y convertirlo «en una nueva esperanza que de respuesta a los desafíos y retos de hoy de los españoles».

López tiene claro que para lograr su objetivo necesita «unir» de nuevo a la militancia en torno a un proyecto común para dejar atrás los «tiempos duros» que han debilitado al partido entre «batallas fraticidas». «Hemos dedicado demasiado tiempo a asuntos internos, a enfrentarnos entre nosotros en vez de a los problemas y desafíos de la gente. Si seguimos empeñados en eso, nadie nos va a escuchar», ha advertido.

Por eso él se presenta como el candidato que puede «reconstruir un PSOE en el que todos seamos compañeros y trabajemos codo con codo». «Cada militante cuenta», ha señalado. López es consciente de que «se van a presentar más candidatos» y, sin citarlos, se ha referido a Susana Díaz y Pedro Sánchez. «Somos diferentes pero todos socialistas, así que debemos comportarnos como tal, como verdaderos socialistas. Con pasión y confrontación, pero sin batallas fraticidas. Ya tenemos adversarios suficientes fuera. No nos ataquemos entre nosotros y demos una lección de democracia al país», ha reclamado.

El exlehendakari ha defendido con «pasión» las primarias porque dan el “poder directo a la militancia, que tiene derecho a ser escuchada, a escoger y a votar para resolver las tensiones internas”, ha asegurado, para acto seguido volver a dejar claro que la carrera que ha empezado hoy terminará en la meta. No se retirará a la mitad. «Voy a ir hasta el final», ha vuelto a prometer.

Y un vez concluyan las primarias, llegará el turno del congreso, del que el POSE deberá salir con «un proyecto renovado». Por ello ha reclamado evitar «debates pequeños entre sanchistas, susanistas y patxistas«. «No, eso no puede ser. Debemos afrontar los grandes debates de la izquierda. No nos enfrentemos en conflictos estériles». Y ahí ha incluido la gestión de la globalización, la respuesta a las grandes corporaciones que no pagan impuestos, cómo luchar contra la desigualdad, contra la «pobreza, que está regresando a nuestros barrios«. «¿Vamos a seguir siempre quejándonos de lo que hace la derecha o vamos a poner en marcha un modelo alternativo? No podemos conformarnos con ser una alternativa inócua. Debemos recuperar la fuerza transformadora del socialismo», ha añadido.

Consciente de que tampoco puede presentarse como un líder demasiado escorado a la izquierda, López se ha presentado con «humildad pero sin dramatismos«. «No soy un socialista peligroso, pero sí un socialista».