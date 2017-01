El PP condiciona su participación en la ponencia de paz a que se incluya el objetivo de deslegitimar el terrorismo

La ponencia de paz que el pleno del Parlamento constituirá el próximo jueves corre el riesgo de nacer de nuevo sin un consenso que englobe a todos los partidos. La propuesta conjunta que PNV y PSE han llevado a la Cámara para impulsar este órgano, que esta legislatura podría llevar el nombre de 'Ponencia de Memoria y Convivencia', ha provocado enmiendas de todos los grupos de la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP. Ninguna de ellas frenará la constitución de la ponencia, pero el PP vasco afronta la negociación de las enmiendas con una advertencia: no participará en la nueva ponencia si no «queda claro» el único punto que han incluido en su propuesta, que es que todos los grupos asuman «la deslegitimación del terrorismo».

El portavoz parlamentario del PP vasco, Borja Sémper, confió ayer en que «ningún grupo se niegue a aceptar un requisito tan básico, para un órgano que va a tratar sobre convivencia, como que el terrorismo debe ser deslegitimado política y socialmente». Sémper anunció a este periódico que el próximo lunes tiene intención de abrir las negociaciones con el resto de los grupos parlamentarios para que la proposición no de ley presentada por PNV y PSE para la constitución de esta ponencia pueda salir adelante con consenso. «Me parecería descabellado que partidos como el PNV, el PSE o Elkarrekin Podemos no pudieran respaldar una frase como que la ponencia debe servir para deslegitimar el terrorismo. Incluso EH Bildu podría sumarse, aunque en su caso lo veo más difícil».

El principal problema que se presenta de cara a esa negociación es que EH Bildu ya descartó la legislatura pasada sumarse al consenso de mínimos que se alcanzó en el Parlamento en 2012 entre todos los grupos, cuando la izquierda abertzale aún no estaba representada en la Cámara vasca a causa de su ilegalización. El desmarque de EH Bildu de aquel documento, que se conoció como «suelo ético», llevó a que UPyD y PP rechazasen participar en la ponencia de paz de la anterior legislatura. El PSE la abandonó un año después de su constitución ante la falta de avances.

Esta vez, PNV y PSE coinciden en la necesidad de poner en marcha un órgano de este tipo y el Elkarrekin Podemos apoya la idea, con sus matices. EH Bildu también es partidario de impulsar el foro y plantea que siga incluyendo la palabra 'paz' en su nombre oficial. El PP, por su parte, asegura que no teme quedarse como el único partido que no participa en la ponencia si ésta no recoge de forma clara entre sus objetivos la «deslegitimación del terrorismo».