El PP reclama al Gobierno Vasco que «no muerda la mano del diálogo»

El PP vasco considera que «Euskadi ha perdido una oportunidad» tras la «decisión partidista» del lehendakari de ausentarse de la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebró el martes en Madrid, pero los populares vascos mantendrán la presión sobre el Gobierno de Urkullu para que no pierda el tren «del diálogo y el entendimiento» que percibieron en la cumbre del Senado. Para ello, el PP vasco presentará una iniciativa en el Parlamento Vasco para instar al Ejecutivo a que «no muerda la mano del diálogo» y participe en los grupos de trabajo que se constituirán próximamente para dar continuidad a la cumbre de presidentes.

La secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, anunció ayer en rueda de prensa esta iniciativa parlamentaria, que irá dirigida en concreto al consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka. Los populares quieren que el también portavoz del Gobierno Vasco comparezca ante la Cámara para pronunciarse sobre si el Ejecutivo tiene previsto participar de esos grupos de trabajo sectoriales, después de que el lehendakari no asistiera a la conferencia en la que se decidió su constitución.

Llanos volvió a criticar ayer la ausencia de Urkullu de la cumbre del martes. Aseguró que, al margen de la cuestión sobre financiación autonómica, en la conferencia se adoptaron diversos acuerdos que «también son importantes» para los vascos. Entre ellos, citó los relativos al envejecimiento de la población, el bono social, medidas sobre empleo o pactos sobre educación o violencia de género. Llanos afirmó que todos los participantes salieron «muy satisfechos» por el «clima de entendimiento» que se respiró en el foro, pero lamentó que «los vascos no podemos estar satisfechos porque estuvimos ausentes».

«Pagana de sus caprichos»

En opinión de Llanos, Euskadi «ha perdido una oportunidad por culpa de una decisión partidista tomada en Sabin Etxea». Acusó al lehendakari de hacer «una dejación de funciones y un abandono de responsabilidades», y le pidió que no se olvide de que «es el lehendakari de todos los vascos, no solo el lehendakari del PNV. Euskadi no puede ser la pagana de sus caprichos».

La secretaria general del PP vasco señaló que parece que Urkullu «sólo está cómodo en una reunión 'vis a vis' en la que él sea el protagonista», pero le trasladó que, «sobre su comodidad y su protagonismo, están los vascos». Añadió que confía en que el lehendakari permita que su Ejecutivo pueda estar representado en los futuros grupos de trabajo.