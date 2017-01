López no descarta un modelo de bicefalia en el PSOE

Patxi López no descarta que el PSOE vaya a un modelo de bicefalia en el que el líder del partido no sea el candidato a la presidencia del Gobierno. «Hasta ahora ese modelo no nos ha salido bien, pero a otros partidos sí. Nada es malo por definición, dependerá de cómo lo ejerzamos», afirmó ayer en referencia a los tiempos de Joaquín Almunia y Josep Borrell a finales de los 90. El candidato a liderar el PSOE, el único que se ha postulado de momento, asegura, sin embargo, que por ahora no ha decidido «nada más allá» que competir en la carrera de las primarias. La decisión sobre la bicefalia la sitúa, en cualquier caso, en manos de los militantes y mantiene que si consigue ser secretario general, estaría «cómodo con quien eligieran los militantes» y simpatizantes como cartel electoral, incluida Susana Díaz, remarcó en una entrevista en Cuatro.

El exlehendakari aseguró no tener una «posición cerrada» sobre esta posibilidad, pero citó el ejemplo de Euskadi, donde tras el pacto con el PNV, la secretaria general vasca, Idoia Mendia, decidió no participar en el Gobierno Vasco para preservar la personalidad del PSE «porque a veces nos hemos diluido en el gobierno».

Precisamente Mendia confirmó ayer que arropará el sábado a Patxi López en su primer acto público como candidato a la secretaría general del PSOE, en un acto en su pueblo, Portugalete. También estará junto al exlehendakari el alcalde de la localidad, Mikel Torres. El acto, que tendrá formato de mitin, está convocado a las 12 del mediodía en el Gran Hotel Puente Colgante de la villa jarrillera. La elección de López tiene un significado simbólico porque fue la agrupación socialista de Portugalete en la que se fogueó en sus primeros años de socialista.

López lanzará así su precampaña aunque las primarias no serán convocadas hasta finales de marzo, en un Comité Federal que fijará en qué fin de semana de mayo tendrán lugar las votaciones.

Retroceso en Andalucía

En medio de la precampaña para las primarias, la presidenta andaluza recibió ayer una mala noticia. De acuerdo con el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía -algo así como el CIS de la región-, tanto su partido como su propia figura sufren un desgaste considerable. El sondeo, realizado el pasado mes de diciembre con una amplia muestra de 3.200 encuestados, estima que aunque el PSOE seguiría ganando en unos comicios autonómicos se desplomaría siete puntos respecto a las elecciones de 2015 y quedaría a solo 2,4 puntos de distancia del PP, al que aventajó por nueve hace dos años.

La presidenta de la Junta de Andalucía, aún extraoficialmente en la carrera por la secretaria general del PSOE, trató de quitar hierro al peliagudo dato. «Con la que nos cayó y el lío que tuvimos -adujo durante su visita a la Feria Internacional de Turismo de Madrid-, volvemos a ganar».

Los socialistas andaluces sostienen que el varapalo tiene más que ver con el daño que ha sufrido la marca PSOE en su conjunto, a raíz de la bronca interna sobre la investidura de Rajoy y la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general, que con la propia gestión del ejecutivo regional. En cualquier caso, también Díaz (no solo el partido) ve mermar la consideración que los andaluces tienen de ella. Si hace un año, el estudio sociológico andaluz señalaba que la valoraban con un 5,2 de media, ahora se queda en un 4,5.

Díaz y el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez -que es también portavoz parlamentario del partido en Andalucía y suena como posible sucesor de la dirigente sureña- trataron de poner el acento, en todo caso, en que pese a la caída no perderían las autonómicas (sí las generales). «Lo importante -resaltó Jiménez- es que el PSOE sigue teniendo el respaldo mayoritario de los andaluces, es el partido más querido por los ciudadanos y sigue siendo la referencia fundamental de Andalucía».

La insistencia en el mensaje tiene también su importancia en clave orgánica. Los defensores de una candidatura de Susana Díaz a las primarias que se celebrarán en mayo siempre hacen hincapié en su perfil victorioso, en un partido en el que quienes gobiernan lo hacen gracias a apoyos externos. Volvió a hacerlo ayer, en un desayuno en el Club Siglo XXI, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. «Es un cañón comunicando y, aunque en política eso no es lo único importante, sin eso no puede haber liderazgo. Además -añadió- suena a ganadora y la imagen de ganadora es muy importante».

Fernández Vara, que también defendió que Díaz evite anunciar ya su candidatura a un congreso que no ha sido oficialmente convocado -«es la única que gobierna y que se debe a alguien más que a sí misma» dijo-, no ocultó, en cualquier caso, su simpatía personal hacia el único aspirante que ya ha dado un paso al frente, Patxi López. «Cuando juró el cargo como lehendakari, bajo el árbol de Gernika, en la agrupación de Olivenza lloramos -rememoró- y recordamos a tantos compañeros que quedaron en la cuneta por las bombas de ETA».