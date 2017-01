Un juez exculpa a Beramendi del delito de prevaricación por el que fue juzgado

El exalcalde de Oiartzun Martín Beramendi ha quedado absuelto en los dos procesos judiciales en los que estaba inmerso. En diciembre del año pasado ya fue declarado no culpable por un jurado popular del delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos por el que, tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de la localidad, que ejerció la acusación particular, reclamaban una pena de dos años de cárcel. Y ahora, el Juzgado de lo Penal 2 de Donostia ha fallado que no cometió el delito de prevaricación administrativa del que había sido investigado y por el que le reclamaban ocho años de inhabilitación.

Los hechos que ahora han sido sentenciados se remontan a la legislatura 2003-2007 cuando Beramendi ocupaba el puesto de primer edil tras ser elegido bajo las siglas de EA, antes de marcharse a la extinta H1! El exalcalde fue imputado por una presunta prevaricación en la autorización de las obras del parque Mendibil de la localidad que excedían lo aprobado en el proyecto adjudicado por el pleno.

El juez, sin embargo, le ha absuelto, tras estimar que en el proceso no se ha acreditado el «elemento subjetivo» del delito, «la consecuencia clara» de que pudiera estar actuando contrariamente al derecho. En este sentido, el magistrado considera que dicho elemento no puede apreciarse con «claridad o evidencia» en la conducta del acusado y que por lo tanto no se puede considerar que haya cometido el delito de prevaricación.

Además sostiene que «llama la atención que ni un solo técnico advirtiese de la necesidad de iniciar un expediente de modificación ni nadie de la dirección de obra alertase, bien a los técnicos, bien al alcalde, de la necesidad de proceder de esa forma».

«Así con estas, ¿cómo puede, en consecuencia, imputarse al alcalde que su voluntad de agradar a los vecinos mediante sucesivas modificaciones en la ejecución de la obra debía haberse canalizado por el procedimiento administrativo, cuando los que debían haberlo hecho no dijeron nada?», dice el juez.

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial. Beramendi ha estado representado en los dos procesos por el letrado donostiarra Miguel Alonso Belza.