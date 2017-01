Urkullu cree que no tenía estar en la cumbre de Presidentes porque debe haber «bilateralidad» y no recentralización

El lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que no tenía que estar en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebró en Madrid este pasado martes porque, en base a la "singularidad" del autogobierno vasco, debe haber una relación "bilateral" de Euskadi con el Estado y no una "recentralización" como, a su juicio, se esta produciendo. En una entrevista concedida a la Cadena SER, Urkullu ha destacado que en la cumbre de Presidentes no se abordó "el modelo de Estado territorial, el problema de Estado" que existe "en relación al modelo territorial".

Además, considera que, con su ausencia, "es respetuoso con unas generaciones que participaron en la negociación de un pacto estatutario con el Estado español y con una sociedad vasca que hace 38 años participó en un referéndum, a diferencia de otras comunidades autónomas, por eso lo del 'autogobierno singular', y que refrendó un Estatuto de Autonomía pactado".

"En el año 2017 no hay una relación bilateral entre el Gobierno español y el vasco en lo que fue el pacto de Estado del Estatuto de Autonomía de 1979, y no hay respuesta a las cuestiones planteadas por el lehendakari en cuatro años al presidente español", ha apuntado.

Asimismo, ha dicho que no solo "no hay respuesta, sino que hay un ejercicio de recentralización, que es algo que se ha denunciado ante el Parlamento vasco el 15 de septiembre del año 215".

Iñigo Urkullu ha recordado que, en la Conferencia de Presidentes, se han analizado cuestiones como financiación autonómica y política fiscal, "en las que la Comunidad Autónoma del País Vasco nada tiene que ver con el resto de comunidades autónomas".

"Hay otras cuestiones que se abordaron que tiene que ver más con cuestiones que se abordan más normalmemte en las conferencias sectoriales", ha añadido. A su juicio, son temas que pueden parecer "asuntos de Estado, pero en modo alguno responden al ámbito competencial" de Euskadi.