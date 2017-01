«Esa gente puede provocar una matanza y lo tenía al lado de mi casa. ¡Qué miedo!»

Asier tiene 23 años. Hace exactamente dos se encontraba en París cuando dos hombres enmascarados y armados con fusiles de asalto entraron en la oficinas del semanario satírico francés 'Charlie Hebdo' dejando un rastro cruel de trece asesinados. Ayer, volvió a revivir la angustia del terrorismo yihadista al conocer que uno de sus vecinos planeaba volver a atacar en Francia. «¿Alguien puede imaginarse algo así?», se preguntaba este joven donostiarra mientras la Policía Nacional culminaba un registro de más de once horas de duración. «Esta es una calle tranquila, residencial, pero te das cuenta de que estas personas pueden estar en cualquier rincón», continuó reflexionando.

Asier, como el resto de vecinos de las villas contiguas a Gaba Lore -el nombre de la vivienda donde fue detenido el presunto colaborador del Daesh-, no daban crédito al escenario: decenas de coches y furgones policiales hacían de barricada en la calle Maestro Arbós, situado en la zona de Intxaurrondo Viejo, mientras la Policía Científica abandonaba el lugar con numerosas cajas, bolsas y varios maletines para transportar ordenadores portátiles. El frío, el viento y la incesante lluvia completaron la escenografía de una película que, lamentablemente, no era ciencia ficción. «Esa gente puede provocar una matanza y yo lo tenía al lado de mi casa. ¿Inquietud? ¡Yo diría miedo!», aseguró Asier, que reconoció no ser consciente del ajetreo que se movía en la casa vecina.

Según fuentes conocedoras de la investigación, Gaba Lore albergaba a una docena de personas en alquiler en diferentes estancias de la vivienda. Una situación que, sin embargo, no asombró a los residente de la zona. «Desde hace años en esa casa se alquilan habitaciones, pero es imposible sospechar que ahí dentro vivía un terrorista», confesó otra vecina que prefirió mantener su anonimato. ¿Su conclusión? «Estamos en peligro en cualquier sitio».

A las 14.07 horas, siete policías nacionales, acompañados de cuatro agentes de la Policía Científica equipados con monos blancos, gorros y mascarillas, comenzaron a desfilar con un sinfín de pruebas. Un minuto después, el presunto yihadista abandonaba la vivienda esposado, con la cabeza gacha y la cara cubierta. Entonces, otro vecino, Iñigo Gurruchaga, por fin pudo acceder a su casa. «Uff. Qué impresión, ¿no?».