César Strawberry: «Mi caso es solo un asunto más de persecución ideológica»

El cantante del grupo Def con Dos, César Augusto Montaña Lehman, de nombre artístico César Strawberry, considera que le están aplicando "el derecho penal del enemigo" porque simplemente "no gusta" su perfil, si bien cree que su caso es uno más de los que se están sucediendo de "persecución ideológica".

"Confío en la Justicia pero entiendo que mi caso es otro más de los que últimamente se están poniendo de relieve de persecución ideológica por no seguir los cánones ni comulgar con el poder", deja claro Strawberrry, pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su absolución de un delito de enaltecimiento del terrorismo porque humilló a las víctimas con la publicación de seis tuits.

Hoy César Strawberry ha vuelto a relatar su experiencia en una rueda de prensa en la que Amnistía Internacional ha presentado un informe que concluye que las nuevas legislaciones antiterroristas están minando de forma "silenciosa" pero "paulatina" derechos fundamentales como la libertad de expresión. Como ejemplo de esta "peligrosa tendencia", la organización pone el caso de Strawberry, que ha relatado cómo, a su juicio, fue sometido a una "investigación prospectiva" durante varios años antes de que fuera detenido el 19 de mayo de 2015 "a cuatro días de unas elecciones municipales" en el marco de la denominada Operación Araña.

Tras dos o tres días "incomunicado", ha recordado, y después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata desestimara la acusación, el fiscal Carlos Bautista se convierte en su "azote", mientras se ve "sometido a una exposición pública muy distorsionada". Strawberry ha explicado que el fiscal Carlos Bautista recurrió la decisión del magistrado De la Mata y su caso llegó a la sala primera de la Audiencia Nacional donde fue absuelto.

"En las conclusiones el fiscal llegó a compararme con Adolf Eichmann y la banalización del mal. Yo seis tuits, él millones de judíos asesinados", ha criticado el artista que después de casi dos años ve su causa pendiente del Supremo pues otro fiscal del alto tribunal "hizo suyas" las acusaciones de Bautista, hasta el punto de afirmar que pone "en peligro la vida y la seguridad", ha resaltado.

Para Strawberry "una rabieta" para revertir una sentencia absolutoria que no les gusta haciéndose valer del "derecho penal del enemigo". "No nos gustas vamos a ver qué encontramos para meterte mano, en eso consiste mi caso (...) No les gusta lo que represento dentro del esquema reaccionario", concluye el artista que, con todo, muestra su confianza en que el Supremo mantenga su absolución.