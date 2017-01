Rajoy priorizará la vía del PNV para los Presupuestos al dudar del apoyo socialista

Las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado aún no se han iniciado de forma oficial en el Congreso, pero los partidos comienzan a tomar posiciones de cara a un proceso que se lanzará en las próximas semanas. El Gobierno en minoría del PP es el que debe mover ficha para asegurarse la aprobación de las cuentas, aunque por el momento se ha limitado a observar a los grupos de la oposición para detectar por qué flanco puede tener más opciones de lograr su objetivo. Es la conocida estrategia de Mariano Rajoy de controlar los tiempos hasta que la oportunidad se presente por sí sola, la misma que le llevó a ser reelegido presidente del Gobierno tras el giro de timón que se produjo en el PSOE. En esa observación de sus rivales, a Rajoy le han empezado a entrar serias dudas de que los socialistas vayan a transigir una vez más con una opción -la de aprobar las cuentas del Ejecutivo del PP- que volvería a partir en dos al PSOE tras su abstención en la investidura. Por lo que desde la Moncloa ya piensan en priorizar la vía que incluye al PNV, Ciudadanos y Coalición Canaria.

Que ésta sea la opción más factible no quiere decir que Rajoy la vaya a trabajar de forma intensiva en las próximas semanas. No es su estilo. El Gobierno entiende que aún hay tiempo para tramitar el proyecto en el Congreso en el primer trimestre del año y, además, nunca ha descartado del todo la opción de recurrir a un adelanto electoral si la oposición tumba las cuentas, un argumento con el que Rajoy trata de quitarse la presión antes de afrontar las negociaciones. Esa amenaza tiene un destinatario principal: un PSOE que está en pleno proceso de elegir a su nueva dirección y al que un adelanto electoral le cogería con el pie cambiado. Aunque, al mismo tiempo, en el PP saben que ese calendario endiablado de los socialistas les complica la idea inicial de que el PSOE pudiera facilitar los Presupuestos. La gestora que dirige el PSOE insiste en que rechazará las cuentas del PP «con una probabilidad del 99%». A esa contundencia se une que las primarias socialistas se celebrarán en mayo, pocos meses después de la votación de los Presupuestos, por lo que en la Moncloa han empezado a interiorizar que es mejor no esperar un nuevo 'milagro' en forma de abstención del PSOE.

Una vez que la opción socialista se ha puesto en cuarentena, la lógica parlamentaria lleva al PP a apostar por la posibilidad que incluiría el respaldo de Ciudadanos, el PNV y Coalición Canaria. Tampoco es una vía sencilla, pero en la Moncloa la ven más factible en estos momentos. Seguramente el hueso más duro de roer será el PNV. El PP ya fue capaz de ganarse el apoyo de C's y CC a la investidura de Rajoy, mientras que los jeltzales se mantuvieron firmes en su 'no'. El partido de Andoni Ortuzar, sin embargo, ha afirmado en varias ocasiones que está abierto a negociar los Presupuestos cuando el PP tenga a bien iniciar los contactos. Algo que no ha sucedido.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido esta semana al presidente del Gobierno que «tendrá que implicarse» personalmente en las negociaciones y «pasar de las palabras a los hechos» si quiere lograr el apoyo de los jeltzales. Pero Rajoy está muy lejos de remangarse para afrontar la negociación y prefiere esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos. El Gobierno central está trabajando con las cuentas prorrogadas desde el 1 de enero y, tras los acuerdos sobre el techo de gasto y los objetivos de deuda y déficit alcanzados en el Congreso, el presidente no tiene urgencia para aprobar los Presupuestos de 2017.

Gestos «insuficientes»

El Ejecutivo de Rajoy ha realizado algunos gestos hacia las instituciones vascas, como la retirada del recurso a la Ley Municipal o la recuperación del diálogo en cuestiones como el TAV o el Cupo, pero también se han producido diferencias como los recursos contra la Ley de Adicciones -finalmente en el TC- o la 26 promoción de la Ertzaintza. La relación con el PNV, por tanto, sigue en un punto muy frío. Los jeltzales insisten en que necesitan ver «hechos contundentes» para empezar a plantearse un hipotético apoyo a las cuentas de Rajoy, y consideran que lo realizado hasta el momento es «claramente insuficiente».

Hay un factor que tampoco se puede pasar por alto. Si el PP fuera capaz de sumar los votos de Ciudadanos, el PNV y CC, todos juntos alcanzarían los 175 votos en el Congreso, lo que conduciría a un hipotético empate con el resto de la oposición (hay 350 diputados en la Cámara). Esa igualdad serviría para superar la primera votación de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, porque decaerían las propuestas de devolución de las cuentas, pero no sería suficiente para aprobarlos definitivamente.

Este tema inquieta al Gobierno central, que ve el «peligro» de que las cuentas superen el primer trámite de la devolución en el Congreso, pero luego puedan ser modificadas sustancialmente en el trámite parlamentario. El riesgo existe porque el PSOE ya ha anunciado que aprovecharía las enmiendas parciales para pactar modificaciones con el resto de la oposición. Por ello, al Ejecutivo de Rajoy le gustaría llegar con un acuerdo casi cerrado a esa fase de enmiendas para evitar que sus cuentas «se desdibujen».